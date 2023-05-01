ВС Филиппин получат 18 новых легких танков "Сабра" до конца этого года

ЦАМТО, 28 апреля. Израильская компания Elbit Systems поставит Вооруженным силам Филиппин 18 новых легких танков "Сабра" на шасси гусеничной ББМ ASCOD-2 до конца этого года.

Как сообщает ресурс Update PH, дополнительные платформы ASCOD-2 с окраской филиппинской армии перед отправкой в Израиль были недавно представлены компанией Santa Barbara Sistemas в Испании.

Ожидается, что вся партия новых легких танков будет передана 1-му танковому батальону бронетанковой дивизии Сухопутных войск Филиппин до конца этого года.

Израильская компания Elbit Systems в январе 2021 года заключила контракт стоимостью 172 млн. долл. на поставку Сухопутным войскам Филиппин легких танков на базе гусеничной платформы ASCOD-2, производимой испанской General Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas (GDELS-SBS), и колесной платформы ББМ "Пандур-2" чешской Excalibur Army. Контракт рассчитан на трехлетний период.

Поставка бронетехники осуществляется в рамках второго этапа ("Второй Горизонт"/Second Horizon) "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP), утвержденной Республиканским законом №10349 (Republic Act No. 10349).

Предполагается, что в рамках контракта Elbit Systems обеспечит поставку 18 танков на гусеничном шасси ASCOD-2, 10 боевых машин с тяжелым вооружением (БМТВ) на шасси "Пандур-2" с колесной формулой 8x8, одной командирской машины на гусеничном шасси ASCOD-2 и одной БРЭМ на шасси ASCOD-2.

Обе платформы будут оснащены башней со 105-мм пушкой и рядом разработанных компанией Elbit Systems подсистем, включая электронно-оптические прицелы, системы управления огнем, системы боевого управления TORCH-XTM, программно-управляемые радиостанции E-LynXTM и системы жизнеобеспечения.

Серия легких танков "Сабра" (Sabrah) массой 30 т имеет модульную конструкцию. Танк обеспечивает оптимальное сочетание огневой мощи и маневренности, оснащен системами бронезащиты, обеспечивающими баллистическую защиту стандарта НАТО STANAG 4569 Level 4. Машина может быть интегрирована с системами активной защиты.

В настоящее время бронетехника с вооружением калибра 105 и 120 мм на вооружении ВС Филиппин отсутствует. По информации представителя дивизии подполковника Зама Тагубы, сейчас в боевом составе имеется более 400 БТР в различных вариантах, включая ББМ "Симба", LAV-150 "Коммандо", БТР M-113A1 и M-113A2.

Как ранее сообщал ЦАМТО, первоначальный проект предусматривал приобретение не менее 44 легких/средних танков и боевых машин с тяжелым вооружением с колесной формулой 8x8 для оснащения трех танковых рот 1-го танкового батальона бронетанковой дивизии Сухопутных войск Филиппин. Стоимость проекта оценивалась в 9,48 млрд. фил. песо (174,6 млн. долл.). Машины планировалось приобрести в соотношении около 2:1. Платформы должны были иметь общую башню и орудие калибра не менее 105 мм.

Среди ожидаемых претендентов в тендере на поставку легких/средних танков назывались K21-105 южнокорейской Hanwha, "Тулпар" турецкой Otokar, "Каплан MT" индонезийской Pindad и "Сабра" Elbit Systems/GDELS.

Потенциальными претендентами в проекте по закупке боевых машин с тяжелым вооружением с колесной формулой 8x8 являлись "Парс-3" турецкой FNSS, ARMA турецкой Otokar, K808 южнокорейской Hyundai Rotem, а также еще неназванное тогда предложение компании Elbit Systems и европейского партнера.