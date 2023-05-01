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ЦАМТО

ВС Филиппин получат 18 новых легких танков "Сабра" до конца этого года

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Sabra Mk.II
Sabra Mk.II.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 28 апреля. Израильская компания Elbit Systems поставит Вооруженным силам Филиппин 18 новых легких танков "Сабра" на шасси гусеничной ББМ ASCOD-2 до конца этого года.

Как сообщает ресурс Update PH, дополнительные платформы ASCOD-2 с окраской филиппинской армии перед отправкой в Израиль были недавно представлены компанией Santa Barbara Sistemas в Испании.

Ожидается, что вся партия новых легких танков будет передана 1-му танковому батальону бронетанковой дивизии Сухопутных войск Филиппин до конца этого года.

Израильская компания Elbit Systems в январе 2021 года заключила контракт стоимостью 172 млн. долл. на поставку Сухопутным войскам Филиппин легких танков на базе гусеничной платформы ASCOD-2, производимой испанской General Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas (GDELS-SBS), и колесной платформы ББМ "Пандур-2" чешской Excalibur Army. Контракт рассчитан на трехлетний период.

Поставка бронетехники осуществляется в рамках второго этапа ("Второй Горизонт"/Second Horizon) "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP), утвержденной Республиканским законом №10349 (Republic Act No. 10349).

Предполагается, что в рамках контракта Elbit Systems обеспечит поставку 18 танков на гусеничном шасси ASCOD-2, 10 боевых машин с тяжелым вооружением (БМТВ) на шасси "Пандур-2" с колесной формулой 8x8, одной командирской машины на гусеничном шасси ASCOD-2 и одной БРЭМ на шасси ASCOD-2.

Обе платформы будут оснащены башней со 105-мм пушкой и рядом разработанных компанией Elbit Systems подсистем, включая электронно-оптические прицелы, системы управления огнем, системы боевого управления TORCH-XTM, программно-управляемые радиостанции E-LynXTM и системы жизнеобеспечения.

Серия легких танков "Сабра" (Sabrah) массой 30 т имеет модульную конструкцию. Танк обеспечивает оптимальное сочетание огневой мощи и маневренности, оснащен системами бронезащиты, обеспечивающими баллистическую защиту стандарта НАТО STANAG 4569 Level 4. Машина может быть интегрирована с системами активной защиты.

В настоящее время бронетехника с вооружением калибра 105 и 120 мм на вооружении ВС Филиппин отсутствует. По информации представителя дивизии подполковника Зама Тагубы, сейчас в боевом составе имеется более 400 БТР в различных вариантах, включая ББМ "Симба", LAV-150 "Коммандо", БТР M-113A1 и M-113A2.

Как ранее сообщал ЦАМТО, первоначальный проект предусматривал приобретение не менее 44 легких/средних танков и боевых машин с тяжелым вооружением с колесной формулой 8x8 для оснащения трех танковых рот 1-го танкового батальона бронетанковой дивизии Сухопутных войск Филиппин. Стоимость проекта оценивалась в 9,48 млрд. фил. песо (174,6 млн. долл.). Машины планировалось приобрести в соотношении около 2:1. Платформы должны были иметь общую башню и орудие калибра не менее 105 мм.

Среди ожидаемых претендентов в тендере на поставку легких/средних танков назывались K21-105 южнокорейской Hanwha, "Тулпар" турецкой Otokar, "Каплан MT" индонезийской Pindad и "Сабра" Elbit Systems/GDELS.

Потенциальными претендентами в проекте по закупке боевых машин с тяжелым вооружением с колесной формулой 8x8 являлись "Парс-3" турецкой FNSS, ARMA турецкой Otokar, K808 южнокорейской Hyundai Rotem, а также еще неназванное тогда предложение компании Elbit Systems и европейского партнера.

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Страны
Израиль
Испания
Филиппины
Южная Корея
Продукция
M113 БТР
Компании
Elbit Systems
General Dynamics
Hyundai
Nurol
Pindad
Проекты
NATO
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