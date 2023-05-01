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ТАСС

NYT: западное оружие не является гарантией успеха контрнаступления Киева

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Источник изображения: topwar.ru

Россия по-прежнему сохраняет преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Западные поставки оружия Киеву не являются гарантией успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

По ее данным, украинские военные признают, что западное оружие "не является гарантией успеха", потому что Россия по-прежнему сохраняет преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике. "Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии <...>. Мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивный огонь", - сказал украинский военный. "Я не собираюсь говорить, что все идет хорошо <...>. Мы потеряли наших лучших людей", - приводит издание слова другого военнослужащего Украины.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад заставит Киев начать контрнаступление, чтобы отработать полученное финансирование.

Тема возможного контрнаступления ВСУ муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки сообщила, что ВСУ запланировали начать в следующем месяце контрнаступление на южном направлении. Как отмечает издание, для этого к концу апреля Украина должна подготовить 12 боевых бригад численностью по 4 тыс. человек. 

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Россия
США
Украина
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