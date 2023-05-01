США опустошают склады боеприпасов в Израиле из-за конфликта на Украине

ЦАМТО, 28 апреля. Количество американских боеприпасов, хранящихся в Израиле на случай, если еврейское государство окажется в чрезвычайной ситуации, сокращается из-за конфликта на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил израильский портал Israel Hayom со ссылкой на свои источники.

Эти хранилища официально обозначены как военные склады США и, как таковые, пользуются дипломатической неприкосновенностью в соответствии с двусторонними соглашениями с Израилем, пишет издание. Однако неофициальное соглашение между Иерусалимом и Вашингтоном на протяжении многих десятилетий заключалось в том, что хранимые боеприпасы будут предназначаться для Израиля в случае чрезвычайной ситуации, если еврейское государство столкнется с крупным нападением такого масштаба, как война Судного дня 1973 года, когда оно столкнулось с объединенным вторжением со стороны Сирии и Египта.

Согласно источникам Israel Hayom, причиной того, что эти боеприпасы вывозятся в массовом количестве, является постоянная нехватка резервных запасов западных стран в результате продолжающихся боевых действий на Украине. Издание также сообщает, что часть боеприпасов в последние месяцы отправлялась через порт Ашдод – в основном по субботам – чтобы не привлекать внимание СМИ.