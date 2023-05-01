Шойгу призвал развивать в рамках ШОС механизм обмена данными в сфере военной безопасности

По словам министра обороны РФ, экспертной рабочей группой при СМО ШОС разработан проект соглашения об организации обмена информацией между оборонными ведомствами стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости развития в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) механизма обмена информацией в сфере военной безопасности, а также усиления взаимодействия с акцентом на проведение совместных учений.

"Первое. Развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности", - сказал на совещании министров обороны (СМО) стран - участниц ШОС в Нью-Дели в пятницу Шойгу, говоря о модернизации работы организации.

По словам министра, экспертной рабочей группой при СМО ШОС разработан проект соглашения об организации обмена информацией между оборонными ведомствами стран. "Предлагаю ускорить его согласование в государствах", - добавил Шойгу.

Еще одной задачей он назвал углубление военного сотрудничества государств с акцентом на проведение совместных учений и других мероприятий боевой подготовки. "Отрабатывать на них вопросы противодействия новым методам и приемам, которые используют террористические организации", - уточнил глава Минобороны РФ, отметив, что российские военные готовы делиться имеющимся у них боевым опытом.

Говоря о необходимости расширения форм взаимодействия, он назвал в числе перспективных направлений применение беспилотных летательных аппаратов и борьбу с ними, информационную и биологическую безопасность. "Стоит также подумать над реализацией потенциала организации в области миротворческой деятельности", - сказал Шойгу.

Кроме того, по его словам, важно развивать партнерские связи с другими региональными интеграционными объединениями - прежде всего с ОДКБ и СНГ. "Приглашать их, а также представителей дружественных стран для участия в отдельных мероприятиях ШОС. Такой подход будет содействовать распространению "шанхайского духа" среди мирового сообщества", - пояснил министр обороны РФ.

По его словам, в условиях разбалансировки систем глобальной и региональной безопасности возрастает актуальность укрепления взаимодействия в рамках ШОС как универсальной структуры, отстаивающей принципы многополярности на основе норм международного права.

"Поэтому необходимо обеспечить устойчивость нашей организации в контексте попыток внешних сил подорвать ее сплоченность, спровоцировать внутренние кризисы в государствах-членах", - подчеркнул Шойгу

Он отметил, что "важно последовательно выполнять достигнутые на высшем уровне договоренности о модернизации работы ШОС, включая механизмы реагирования на вызовы и угрозы".

"Поддержание мира и безопасности должно оставаться неизменным ключевым приоритетом", - заключил министр обороны РФ.