Шойгу заявил, что Запад особенно противодействует многополярному миру в АТР

По словам министра обороны России, начало этому было положено созданием таких блоков военно-политической направленности, как QUAD и AUKUS

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апреля. /ТАСС/. Вашингтон и его союзники наиболее активно противодействуют формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Противодействие Запада укреплению многополярности наиболее активно реализуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США инициировали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.

По его словам, начало этому было положено созданием блоков военно-политической направленности, таких как индо-тихоокеанское объединение QUAD, в которое входят США, Индия, Австралия и Япония, и AUKUS, образованный Австралией, Великобританией и США. "Происходит их сращивание с НАТО, которое, в свою очередь, и здесь заявило претензию на доминирующую роль", - сказал Шойгу.

Он отметил, что продвигается концепция свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, и она "предполагает построение блоковой системы межгосударственных отношений, в которой американцы присваивают себе полномочия определять нормы и правила поведения".

"Формируется фронт для сдерживания Китая. Целенаправленно обостряется так называемая тайваньская проблема, подогреваются территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях", - сказал Шойгу, отметив, что нужно сохранять одно из главных достижений в АТР - безблоковое и равноправное взаимодействие.

"Сформированные здесь механизмы сотрудничества с внерегиональными партнерами показали свою востребованность и эффективность. В первую очередь это Совещание министров обороны стран АСЕАН и партнеров, так называемый формат "СМОА плюс", ориентированный на решение актуальных вопросов в сфере безопасности", - сказал министр.