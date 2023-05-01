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ТАСС

Шойгу рассказал о последствиях передачи оружия Украине

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force

По словам министра обороны РФ, вооружение попадает к террористам, а также угрожает стабильности в Европе

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апреля. /ТАСС/. Вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов, что сказывается на стабильности и безопасности Европы и мира в целом, заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.

"Передаваемое вооружение попадает на черный рынок и далее - в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.

По его словам, "поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры, наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом". 

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