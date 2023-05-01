Россия повышает боеготовность баз в Киргизии и Таджикистане на фоне политики США

Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на попытки Вашингтона и его союзников под предлогом помощи в борьбе с терроризмом восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апреля. /ТАСС/. Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он указал на попытки США и их союзников под предлогом помощи в борьбе с терроризмом восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. "Расцениваем просьбы [Вашингтона] к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели в пятницу.

"Со своей стороны, - сообщил он, - повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы".

При этом Шойгу отметил, что "страны НАТО по итогам своего 20-летнего присутствия на афганской земле и последующего стремительного ухода несут наибольшую ответственность за сложившуюся там обстановку". "Они должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению", - заявил министр обороны РФ.