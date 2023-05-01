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ТАСС

Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Украине еще 80 танков Leopard 1

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Танк Leopard 1
Танк Leopard 1.
Источник изображения: REUTERS/ Yves Herman

Она начнется в середине года, сообщил Борис Писториус

МАДРИД, 28 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что передача Украине дополнительных 80 танков Leopard 1 начнется в середине текущего года. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в пятницу интервью испанской газете La Vanguardia

"В марте мы передали Украине 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также другие пакеты, такие как срочно необходимые запасные части и боеприпасы, - уточнил глава ведомства. - Кроме того, я успешно и активно оказывал давление на наших союзников, чтобы добиться большей поддержки, в итоге нам удалось обеспечить бригаду". "Поставка танков Leopard 1A5 только началась, - добавил он. - Это результат инициативы стран совместно с Германией".

"Кроме того, на этой неделе началась подготовка более сотни украинских военных на Leopard 1, - отметил министр. - Поставка до 80 танков Leopard 1 начнется в середине года". Как считает Писториус, Берлин является "главной опорой Украины в ЕС". Министр также выступил за увеличение оборонного бюджеты Германии в будущем году. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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