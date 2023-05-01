Шойгу назвал шаги, необходимые для укрепления и модернизации ШОС

Шойгу заявил о необходимости развивать в рамках ШОС механизм обмена военной информацией

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности, сотрудничество с акцентом на проведение совместных учений.

"Развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели, говоря о модернизации работы ШОС, включая механизмы реагирования на вызовы и угрозы.

По словам министра, экспертной рабочей группой при СМО ШОС разработан проект соглашения об организации обмена информацией между оборонными ведомствами стран ШОС. "Предлагаю ускорить его согласование в государствах", - отметил Шойгу.

Ещё одной задачей он назвал углубление военного сотрудничества с акцентом на проведение совместных учений и других мероприятий боевой подготовки.

"Отрабатывать на них вопросы противодействия новым методам и приемам, которые используют террористические организации", - сказал Шойгу, сообщив, что российские военные готовы делиться имеющимся у них боевым опытом.

Говоря о необходимости расширения форм взаимодействия, он назвал в числе перспективных направлений применение беспилотных летательных аппаратов и борьбу с ними, информационную и биологическую безопасность.

"Стоит также подумать над реализацией потенциала организации в области миротворческой деятельности", - сказал Шойгу.

Он также заявил о необходимости развивать партнёрские связи с другими региональными интеграционными объединениями, прежде всего с ОДКБ и СНГ.

"Приглашать их, а также представителей дружественных стран для участия в отдельных мероприятиях ШОС. Такой подход будет содействовать распространению "шанхайского духа" среди мирового сообщества", - полагает Шойгу.

По его словам, в условиях разбалансировки систем глобальной и региональной безопасности возрастает актуальность укрепления взаимодействия в рамках ШОС, как универсальной структуры, отстаивающей принципы многополярности на основе норм международного права.

"Поэтому необходимо обеспечить устойчивость нашей организации в контексте попыток внешних сил подорвать ее сплоченность, спровоцировать внутренние кризисы в государствах-членах", - сказал Шойгу.

Он отметил, что "важно последовательно выполнять достигнутые на высшем уровне договоренности о модернизации работы ШОС, включая механизмы реагирования на вызовы и угрозы".

"Поддержание мира и безопасности должно оставаться неизменным ключевым приоритетом", - заключил министр обороны РФ.