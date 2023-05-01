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ЦАМТО

В Турции начались летные испытания УБС "Хурджет"

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Источник изображения: Фото: dailysabah.com

ЦАМТО, 28 апреля. Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) 23 апреля приступила к летным испытаниям первого реактивного учебно-тренировочного / легкого ударного самолета "Хурджет" национальной разработки, сообщает Daily Sabah.

Двигатель самолета, успешно совершившего первый полет продолжительностью 26 мин., впервые был запущен в феврале, пробеговые испытания начались в середине марта.

Разработчики рассчитывают завершить испытания и сертификационные мероприятия для "Хурджет" к концу 2025 года. Согласно предыдущим заявлениям главы компании, TAI планирует производить по два самолета в месяц после 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, руководство Turkish Aerospace официально одобрило начало реализации программы "Хурджет" в августе 2017 года, что позволило приступить к этапу разработки проекта. Новый учебно-тренировочный самолет предназначен для замены устаревших УТС T-38, состоящих на вооружении командования ВВС Турции. Около 70 ед. T-38 были приобретены в период 1961-1972 гг. Кроме того, предполагается поставлять самолеты на экспорт.

Этап защиты эскизного проекта самолета завершился в июле 2019 года, а защита рабочего проекта – в феврале 2021 года. Сборка первого прототипа началась в сентябре 2021 года. Предполагается, что он выполнен в упрощенной конфигурации. Второй опытный образец должен подняться в воздух в декабре 2023 года. Он будет оснащен боевыми системами и вооружением. За первыми двумя образцами последуют четыре предсерийных самолета версии Блок.0 в конфигурации УТС усовершенствованной подготовки (AJT). Ожидается, что летные испытания первого из них, TP1, начнутся в декабре 2024 года, а остальных трех – в 2025 году. Далее будут собраны 12 серийных самолетов AJT Блок.1. Первые шесть из них должны подняться в воздух в 2028 году, а остальные – в 2029 году. Полномасштабное серийное производство планируется начать в 2027 году.

"Хурджет" представляет собой двухместный однодвигательный сверхзвуковой реактивный самолет с тандемным размещением экипажа, разработанный на базе проекта турбовинтового УТС "Хуркус". ВВС Турции планируют применять "Хурджет" для усовершенствованной подготовки, обучения пилотов истребителей пятого поколения, а также для непосредственной авиационной поддержки операций сухопутных войск наряду с истребителями F-16.

Длина "Хурджет" составляет 13,4 м, размах крыла – 9,5 м, высота – 6,1 м. Самолет оснащен двигателем General Electric F404, расчетная максимальная скорость – 1,4М, практический потолок составит 45000 футов (13,7 км), а максимальная дальность полета превысит 2222 км. УБС сможет нести до 2720 кг полезной нагрузки, включая боеприпасы, РЛС и средства обнаружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
F-16
T-38 Talon
Компании
General Electric
TAI
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