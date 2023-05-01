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ЦАМТО

Исполнилось 20 лет со дня создания Объединенного штаба ОДКБ

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Флаги государств, входящих в ОДКБ
Флаги государств, входящих в ОДКБ.
Источник изображения: © Sputnik / Арам Нерсесян

ЦАМТО, 28 апреля. Ровно 20 лет назад – 28 апреля 2003 года в Душанбе Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о создании постоянно действующего рабочего органа – Объединенного штаба ОДКБ.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, на Объединенный штаб – уникальный многонациональный воинский коллектив, в котором проходят службу генералы и офицеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, возлагаются задачи, связанные с формированием, функционированием и применением Войск (Коллективных сил), подготовкой и проведением совместно с оборонными ведомствами государств – членов Организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, военно-техническим сотрудничеством, координацией совместной подготовки кадров и специалистов для вооруженных сил государств – членов, а также с организацией функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ.

Основные усилия в деятельности Объединенного штаба ОДКБ, возглавляемого генерал-полковником Анатолием Сидоровым, сосредоточены на организации выполнения решений глав государств – членов ОДКБ, руководителей оборонных ведомств по развитию военной составляющей Организации.

Все эти годы Объединенный штаб ОДКБ играл и сегодня продолжает играть важную организующую и координирующую роль в вопросах создания, развития, планирования применения и подготовки к выполнению задач по предназначению сил и средств системы коллективной безопасности Организации, способных эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах.

За два десятилетия при самом непосредственном участии военнослужащих Объединенного штаба наработана и непрерывно совершенствуется необходимая нормативная правовая база, регламентирующая деятельность Организации по всем направлениям обеспечения коллективной безопасности. К настоящему моменту заключено 60 международных договоров по наиболее принципиальным вопросам межгосударственного взаимодействия в сфере коллективной безопасности, подписано более 1800 документов на уровне глав государств, секретарей советов безопасности, а также руководителей ключевых министерств – обороны и иностранных дел наших государств.

В рамках коалиционного военного строительства большое внимание Объединенным штабом совместно с Секретариатом ОДКБ, заинтересованными министерствами и ведомствами государств – членов ОДКБ уделяется развитию всех компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, приведению их структуры, состава и оснащения в соответствие с реально существующими вызовами и угрозами военной безопасности государств, совершенствованию подготовки к выполнению задач по предназначению.

При организационной и координирующей роли Объединенного штаба осуществляется дальнейшее развитие Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, Коллективных сил оперативного реагирования, Миротворческих сил ОДКБ, Коллективных авиационных сил. В целях обеспечения адекватного и эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы коллективной безопасности проводится работа по созданию новых элементов в составе Войск (Коллективных сил) ОДКБ. В 2022 году в связи с возникновением угроз биологической безопасности решением глав государств создано совместное формирование РХБ защиты и медицинского обеспечения.

Продолжается работа по наращиванию миротворческого потенциала Организации, в том числе с усилением его медицинской составляющей, в интересах его задействования в международной миротворческой деятельности под эгидой ООН. Так, в целях создания совместного (сводного) медицинского формирования государств – членов ОДКБ в 2022 году в состав Миротворческих сил ОДКБ включены медицинские группы и медицинские специалисты от государств – членов ОДКБ.

Для задействования потенциала генеральных штабов, тыла вооруженных сил, других ведущих органов военного управления государств-членов ОДКБ при подготовке предложений и реализации решений по развитию военной составляющей Организации с непосредственным участием Объединенного штаба при Совете министров обороны ОДКБ были созданы и эффективно функционируют Военный комитет, рабочие группы по вопросам материально-технического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, а также координации совместной подготовки военных кадров и научной работы.

Совместная оперативная и боевая подготовка сил и средств системы коллективной безопасности – одна из приоритетных задач Объединенного штаба ОДКБ. Практически ежегодно при организующей роли Штаба в формате Организации в регионах коллективной безопасности ОДКБ проводится целая серия совместных и специальных учений, в том числе с КСБР ЦАР "Рубеж" (проводятся с 2004 года); с КСОР ОДКБ "Взаимодействие" (с 2009 года); с силами и средствами разведывательных подразделений и служб "Поиск" (с 2016 года); с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон" (с 2019 года); с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство" (с 2012 года).

С 2017 года высшей формой совместной подготовки в формате ОДКБ является совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство", которое поводится в одном или нескольких регионах коллективной безопасности одновременно и включает комплекс совместных мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам, месту, времени в единой военно-политической и военно-стратегической обстановке.

При подготовке и в ходе учений совместно с оборонными ведомствами организуется и проводится большой объем исследовательской работы по наиболее актуальным проблемным вопросам развития военной составляющей Организации с привлечением соответствующих специалистов базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций, в том числе по организации разведки, противовоздушной обороны, применения авиационной компоненты, и другим вопросам.

Большое внимание в Объединенном штабе на уделяется вопросам совершенствования механизмов кризисного реагирования ОДКБ. Возможности Центра кризисного реагирования ежегодно задействуются для проведения стратегических командно-штабных тренировок и совместных деловых игр, координации вопросов перегруппировки национальных контингентов и проведения совместных командно-штабных и специальных учений в формате ОДКБ, а также проведения других мероприятий совместной подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Всего с начала функционирования с использованием ресурсов ЦКР обеспечено проведение свыше 320 международных мероприятий, в том числе с участием глав государств, руководителей оборонных ведомств, генеральных штабов, а также консультации и рабочие встречи представителей заинтересованных министерств и ведомств государств – членов по важнейшим вопросам развития военной составляющей Организации и совместной подготовки Коллективных сил ОДКБ.

На сегодняшний день по инициативам Объединенного штаба решениями органов ОДКБ статус базовых учебно-методических организаций придан 11 военным учебным заведениям, осуществляющим подготовку по специальностям: общевойсковым, противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, войсковой противовоздушной обороны, связи, материально-технического обеспечения, информационной безопасности, радиоэлектронной борьбы, подготовки персонала Миротворческих сил ОДКБ, медицинским и фармацевтическим специальностям, а также подготовки кадров, отвечающих за обеспечение национальной безопасности и обороноспособности государств – членов Организации, а статус базовых научно-исследовательских организаций – 7 профильным научным и учебным организациям.

В 2022 году система пополнилась базовой организацией по разминированию – Международным противоминным центром Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенной для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области разминирования для государств – членов ОДКБ, а также для выполнения задач разминирования в зоне ответственности ОДКБ, в том числе в составе сводных международных подразделений.

В 2022/2023 учебном году организован прием на обучение в военных учебных заведениях Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации по 1871 выделенной квоте в 59 образовательных учреждениях, которые обучаются по 827 специальностям. Всего за годы сотрудничества в военных учебных заведениях государств Организации прошли совместное обучение около 24 тысяч военнослужащих.

В сфере военно-технического сотрудничества продолжается совместная с Секретариатом ОДКБ работа по формированию и совершенствованию нормативной правовой базы Организации, а также осуществлению практических мероприятий долгосрочного программ и планов по оснащению Войск (Коллективных сил) ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами.

По наиболее важным и проблемным вопросам правового регулирования Объединенный штаб в своей работе надежно опирается на потенциал профильных комитетов по обороне и безопасности органов законодательной власти государств-членов ОДКБ. В этих целях Штаб уже длительное время на экспертном уровне работает в тесном сотрудничестве с Секретариатом Парламентской Ассамблеи ОДКБ и другими ее рабочими органами, а представители межпарламентских комиссий ОДКБ давно уже стали частыми и активными наблюдателями на совместных учениях.

За 20 лет Объединенный штаб ОДКБ сложился в работоспособный и эффективно действующий организм, способный решать на межгосударственном уровне широкий круг задач, оперативно готовить военно-политическому руководству согласованные предложения и проекты решений. Подтверждением этому является слаженная работа коллектива Объединенного штаба в январе 2022 года, когда Коллективные силы ОДКБ впервые за 30 лет с момента подписания Договора о коллективной безопасности были реально задействованы для нормализации обстановки на территории Республики Казахстан в связи с возникновением угрозы безопасности, стабильности и суверенитету страны, вызванной, в том числе, вмешательством извне. Проведенная миротворческая операция продемонстрировала мировой общественности, что ОДКБ реально существующая сила, способная оперативно реагировать на любые кризисные ситуации.

Говоря о 20-й годовщине, генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что "в современных условиях нарастания вызовов и угроз коллективной безопасности и в отдаленном будущем Объединенный штаб, как важнейший элемент системы коллективной безопасности ОДКБ, приложит все усилия для обеспечения готовности Организации адекватно и эффективно реагировать на возможные кризисные ситуации, продолжит успешно решать задачи по развитию Войск (Коллективных сил) ОДКБ и обеспечению суверенитета и территориальной целостности государств – членов Организации".

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