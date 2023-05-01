Шойгу: деятельность Пентагона на Украине направлена на разработку биологического оружия

Это является прямым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил министр обороны РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апреля. /ТАСС/. Реализуемые Пентагоном на Украине военно-биологические программы направлены на разработку компонентов биологического оружия. Об этом заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На примере Украины мы видим двойное назначение этих программ и их фактическую направленность на разработку компонентов биологического оружия, что является прямым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.

По его словам, военно-биологическая деятельность США вызывает особое беспокойство. "Мы неоднократно доводили свои озабоченности до мирового сообщества и отмечали, что реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьезную опасность для других государств и целых регионов", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности является перенос наиболее опасных исследований в третьи страны.

"Вся эта деятельность продолжается, в том числе по причине невнятной реакции некоторых государств из-за боязни идти на конфронтацию с американскими властями", - сказал министр обороны России.

С учетом этих обстоятельств, отметил он, российские специалисты продолжат внимательно отслеживать планы Вашингтона и делиться информацией о возникающих при этом биоугрозах.