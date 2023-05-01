Украина оставила США в прошлом. Теперь она рассчитывает на другого партнера

GT: Украина оставила Америку в прошлом и начала рассчитывать на Китай

Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского говорит о том, что Украина утратила веру в помощь США и других стран Запада, заявили GT китайские эксперты. Теперь она стремится к диалогу с Россией, и обеспечить его может только один влиятельный посредник — Поднебесная.

Китайский спецпосланник будет направлен на Украину с посреднической миссией, чтобы найти политическое решение конфликта.

В среду по приглашению украинского президента Владимира Зеленского председатель КНР Си Цзиньпин провел с ним телефонный разговор, во время которого стороны обменялись мнениями об отношениях между двумя государствами и о кризисе на Украине.

Китайские аналитики рассказали, что Поднебесная будет активнее действовать на дипломатическом направлении, внося свой вклад в политическое урегулирование украинского конфликта. Киев и Москва искренне приветствовали усилия Пекина, хотя некоторые западные голоса, особенно в Вашингтоне, попытались представить его посреднические действия в ложном свете.

Во время этого разговора Си заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства КНР по евразийским делам, который проведет углубленные дискуссии со всеми сторонами о политическом разрешении кризиса. Об этом сообщило информационное агентство "Синьхуа".

Си подчеркнул, что Китай, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственным крупным государством, не будет стоять в стороне и пассивно наблюдать за украинским кризисом, а также "подливать масло в огонь" и наживаться на конфликте.

"Что касается кризиса на Украине, Китай всегда стоит на стороне мира, и его принципиальная позиция состоит в содействии миру посредством переговоров", — отметил Си.

Все действия Пекина честные и открытые. Диалог и переговоры — это единственный действенный способ продвинуться вперед. Китайский руководитель сказал, что победителей в ядерных войнах не бывает.

Зеленский поздравил Си с переизбранием и дал высокую оценку выдающимся достижениям КНР. Он выразил уверенность, что под руководством председателя Си Китай будет успешно решать возникающие проблемы и двигаться вперед. Поднебесная отстаивает цели и принципы Устава ООН в международных делах и обладает значительным влиянием на мировой арене.

Украинская сторона привержена политике одного Китая и надеется на развитие всестороннего сотрудничества с ним. Она намерена открыть новую главу в их отношениях и совместно с Поднебесной стоять на страже мира во всем мире и стабильности. Зеленский поделился с китайским руководителем своими взглядами на текущий статус украинского кризиса. Он поблагодарил Пекин за предоставление Киеву гуманитарной помощи и высоко оценил его важную роль и восстановлении мира и в поисках путей дипломатического урегулирования конфликта.

Взаимное соблюдение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений, отметил Си. "Китай готов последовательно и открыто развивать отношения с Украиной. Как бы ни складывалась международная обстановка, Китай будет продвигать взаимовыгодное сотрудничество с Украиной", — заявил китайский лидер.

По словам китайских аналитиков, стенограмма разговора показывает, что отношение Киева к посредническим усилиям Пекина отличается от взгляда Вашингтона. 21 марта пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил репортерам, что, по мнению Соединенных Штатов, Китай не в состоянии стать беспристрастным посредником между Россией и Украиной.

Это говорит о том, что США не сумели дать надежду на мирное урегулирование заинтересованным в нем сторонам, в том числе Украине, России и другим европейским государствам. Именно поэтому даже Киев, получающий оружие от Вашингтона и НАТО, сегодня стремится к диалогу и к политическому урегулированию при посредничестве Пекина.

В среду Зеленский назначил бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина новым послом в Китае, о чем говорится в указе, опубликованном на веб-сайте президента.

От призывов к действиям

Эксперт Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань (Wang Xiaoquan) сообщил, что состоявшийся по инициативе Украины телефонный разговор подтверждает огромное значение, которое придает Киев своим связям с Пекином, и то, что он признает важную роль КНР в урегулировании кризиса.

"Китай стал влиятельным посредником, что признают Украина и Россия, а также Франция и Германия. Это значит, что позиция Пекина в отношении этого конфликта справедливая и объективная и что Китай является ответственной крупной державой, не преследующей своекорыстные интересы", — отметил Ван.

Дипломатические контакты между главами государств имеют целью открыть каналы общения, создать нужную атмосферу, а затем идти выбранным курсом. Есть множество конкретных проблем, которые надо решать в рабочем порядке, и именно этим занимается китайский специальный посланник по евразийским делам. Об этом рассказал директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь (Cui Hongjian).

Посланник будет решать вопросы в соответствии с избранным курсом. Это поможет китайской стороне лучше и более всесторонне понять ситуацию, содействовать реализации политических решений, отметил Цуй. "Думаю, в планы на будущее включат более конкретные меры", — добавил он.

Китай успешно выступил в качестве посредника во время смягчив напряженность между Саудовской Аравией и Ираном. Он помог этим двум прежде враждовавшим государствам заключить сделку, что позволило им восстановить дипломатические отношения.

В феврале в первую годовщину начала вооруженного конфликта на Украине был опубликован документ из 12 пунктов под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". В нем китайский МИД призывает все стороны прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог, а также отменить односторонние санкции и отступиться от менталитета холодной войны.

В нем также звучит призыв соблюдать суверенитет всех государств и отказаться от применения ядерного оружия.

По мнению экспертов, специальный представитель китайского правительства сможет добиться немалых успехов в деле политического урегулирования кризиса на Украине.

"Россия и Украина приветствовали усилия Китая по прекращению огня и политическому урегулированию кризиса. Пекин не подливает масло в огонь, не поставляет оружие сторонам и не наносит по ним удары. Именно поэтому у него есть возможность разговаривать как с Москвой, так и с Киевом", — сказал научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Чжан Хун (Zhang Hong). Он добавил, что Китай достаточно компетентный медиатор и способен помочь в урегулировании кризиса.

Но посредничество в украинском конфликте намного сложнее саудовско-иранской договоренности. Две ведущие ближневосточные страны не сражались друг с другом напрямую. Они обладают стратегической автономией и могут сами принимать стратегические решения. Киев же находится под мощным влиянием Вашингтона, отметил Чжан. Поэтому не стоит возлагать большие надежды на немедленное дипломатическое урегулирование — мирный процесс займет немало времени.

Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун (Li Haidong) рассказал, что с 2022 года многие государства пытались выступить в качестве посредников и уладить конфликт между Россией и Украиной, в том числе, Белоруссия и Турция. Но их попытки не дали существенных результатов, и вооруженные действия далеки от завершения. По этой причине Москва и Киев, а также другие обеспокоенные этим кризисом стороны возлагают надежды на другого медиатора, обладающего существенным влиянием и действующего добросовестно и искренне.

Перед телефонным разговором с украинским президентом китайский лидер беседовал со многими руководителями заинтересованных стран-участниц, в том числе России, Германии, Франции и ЕС, а также с главами нейтральных третьих сторон типа Бразилии. По словам Ли, это помогло сформировать более конструктивные условия для диалога между Си и Зеленским. "Это показывает, что Китай добросовестно подготовился к посредническим усилиям", — заявил эксперт.

Теперь, когда Украина демонстрирует такое же отношение к посредничеству Китая, как и другие заинтересованные стороны на европейском континенте, например, ЕС и Франция, по-настоящему стремящиеся к прекращению конфликта, Киев, пожалуй, начал осознавать, что военная помощь Вашингтона и НАТО не защитит Украину и не остановит кровопролитие, а будет лишь затягивать боевые действия. Это дает определенную надежду, так как Киев может начать действовать более самостоятельно, принимая прагматичные решения, основанные на его собственных оценках и суждениях, отмечают эксперты.