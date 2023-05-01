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ТАСС

СМИ узнали о планах Токио в июле провести в Польше обучение саперов Украины

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Военнослужащие ВС Японии
Военнослужащие ВС Японии.
Источник изображения: Военное обозрение

Газета Sankei Shimbun передает, что его организует Японское агентство международного сотрудничества

ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Японии согласовывают вопрос о проведении в июле в Польше тренировок для украинских саперов с использованием современного оборудования для обнаружения мин. Обучение организует Японское агентство международного сотрудничества (JICA) с привлечением камбоджийских экспертов, сообщила в пятницу газета Sankei Shimbun со ссылкой на правительственные источники.

В конце апреля Токио передал Киеву четыре японские установки ALIS, позволяющие с высокой степенью точности находить мины. Они будут использованы для тренировок специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Эти устройства активно используются в Камбодже, которая имеет значительный опыт в ликвидации неразорвавшихся боеприпасов после многолетних гражданских войн и вооруженных столкновений.

Украинские эксперты в начале нынешнего года уже прошли первый этап обучения в Японии и Камбодже. В конце марта Токио утвердил очередной пакет помощи Киеву на $470 млн, который частично будет использован на программы по разминированию. По данным JICA, сообщает газета, на территории Украины мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут находиться на площади до 174 тыс. кв км, что соответствует примерно 30% территории страны. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Камбоджа
Польша
Украина
Япония
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