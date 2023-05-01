Эксперт: Китай перешел к практическим действиям в урегулировании украинского конфликта

Исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци отметил, что председатель КНР акцентировал внимание на недопустимости ядерной войны всеми сторонами

ШАНХАЙ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Отправка спецпредставителя Китая на Украину свидетельствует о том, что Пекин перешел к практическим действиям в посредничестве с целью политического урегулирования конфликта. Такое мнение высказал в пятницу корреспонденту ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

"Эта информация была лично озвучена председателем [КНР] Си Цзиньпином. Это также еще раз показывает, что Китай начал предпринимать практические действия по посредничеству в российско-украинском конфликте, а также предпринимать реальные действия для политического урегулирования украинского кризиса", - считает эксперт.

По его словам, телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским имеет особо важное значение, учитывая, что это первый контакт между лидерами Китая и Украины с момента начала СВО. Содержание разговора, полагает Сунь Ци, подтвердило последовательность Китая в его политике в отношении урегулирования украинского кризиса, которая основана на продвижении мирных переговоров и диалога. Также, по его мнению, стоит обратить внимание на то, что председателем КНР был сделан акцент на недопустимости ядерной войны всеми сторонами.

Продвижение мирных переговоров

Сунь Ци также высказал мнение, что разговор между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским открыл новые возможности для продвижения мирных переговоров. Однако ситуация осложняется тем, что есть страны, которые подливают масла в огонь конфликта.

"После прямого общения между главами Китая и Украины вокруг украинского кризиса действительно создалась новая атмосфера для продвижения мирных переговоров, открывающая новые возможности. Однако следует также признать, что независимо от того, удастся ли воспользоваться новой возможностью, сохранится ли новая атмосфера и смогут ли переговоры по содействию миру достичь существенных результатов и прорывов, на практике они сталкиваются с большой неопределенностью", - сказал эксперт.

Российско-украинский кризис затянулся более чем на год, констатировал он, и нет пока никаких признаков смягчения ситуации. Важной причиной этого Сунь Ци назвал "поддержку со стороны внешнего мира". "Есть страны, которые наблюдают за пожаром с другой стороны и держатся в стороне от него. Есть страны, которые раздувают огонь и подливают в него масла, чтобы усугубить конфликт. Есть еще больше стран, которые пользуются возможностью получить прибыль на войне, а некоторые люди в США открыто выступают за "борьбу до последнего украинца любой ценой", - указал эксперт.

"Конечно, международное сообщество, особенно все стороны кризиса, должны двигаться навстречу друг другу. Те страны, которые подливают масла в огонь и используют возможность для получения прибыли, должны внести коррективы и изменить свой подход. В противном случае будет трудно добиться прорыва в продвижении мирных переговоров", - резюмировал он.

Си Цзиньпин 26 апреля провел первую с начала Россией специальной военной операции на Украине телефонную беседу с Зеленским. Китайский лидер подтвердил готовность Пекина способствовать налаживанию переговорного процесса с целью прекращения конфликта. Он также сообщил о намерении направить специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии "на Украину и в другие страны", чтобы "подробно обсудить со всеми заинтересованными сторонами политическое урегулирование украинского кризиса". Как сообщили в МИД Китая, делегацию возглавит бывший посол в России Ли Хуэй, сроки его возможной поездки пока не обозначены.