Первые серийные комплексы "Завет-Д" поступят в войска до конца 2023 года

В пресс-службе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" уточнили, что техника успешно прошла испытания

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Первые серийные комплексы автоматизированного управления артиллерии ВДВ "Завет-Д", вдвое повышающие эффективность ее применения, поступят в войска до конца это года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".

"Разработчик - входящее в "Росэлектронику" НПП "Рубин" - осуществит первую серийную поставку комплексов автоматизированного управления артиллерии ВДВ "Завет-Д" до конца 2023 года. Техника успешно прошла испытания и принята на снабжение", - сказали в холдинге.

"Завет-Д" создан на базе плавающего авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка". Он позволяет надежно обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные, а также обеспечивает взаимодействие артиллерии с беспилотниками.

Комплекс оснащен разведывательной оптико-электронной системой и выносной РЛС, определяет цель на расстоянии до 7 тыс. м, а распознает - на 5 тыс. м. Машина определяет направление и скорость передвижения противника, классифицирует цели, распределяет их по степени опасности, после чего выдает целеуказание артрасчетам в режиме реального времени.

Новинка способна в 1,5-2 раза повысить эффективность применения артиллерийских систем, используемых в Воздушно-десантных войсках - самоходных орудий 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9-1М "Нона-СМ".