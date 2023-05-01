Войти
ТАСС

Первые серийные комплексы "Завет-Д" поступят в войска до конца 2023 года

442
0
0
БТР-МДМ "Ракушка"
БТР-МДМ "Ракушка".
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

В пресс-службе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" уточнили, что техника успешно прошла испытания

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Первые серийные комплексы автоматизированного управления артиллерии ВДВ "Завет-Д", вдвое повышающие эффективность ее применения, поступят в войска до конца это года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".

"Разработчик - входящее в "Росэлектронику" НПП "Рубин" - осуществит первую серийную поставку комплексов автоматизированного управления артиллерии ВДВ "Завет-Д" до конца 2023 года. Техника успешно прошла испытания и принята на снабжение", - сказали в холдинге.

"Завет-Д" создан на базе плавающего авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка". Он позволяет надежно обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные, а также обеспечивает взаимодействие артиллерии с беспилотниками.

Комплекс оснащен разведывательной оптико-электронной системой и выносной РЛС, определяет цель на расстоянии до 7 тыс. м, а распознает - на 5 тыс. м. Машина определяет направление и скорость передвижения противника, классифицирует цели, распределяет их по степени опасности, после чего выдает целеуказание артрасчетам в режиме реального времени.

Новинка способна в 1,5-2 раза повысить эффективность применения артиллерийских систем, используемых в Воздушно-десантных войсках - самоходных орудий 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9-1М "Нона-СМ". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
Нона-С
Компании
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
Похожие новости
03.08.2022
Боевые машины десанта БМД-4М и самоходки 2С9 "Нона-С": какую технику используют подразделения ВДВ в ходе специальной военной операции
11.08.2021
Арсенал крылатой пехоты
02.08.2021
ВДВ показали боевые возможности и презентовали новые вооружения в подмосковном Алабино
09.09.2019
Универсальный "десантник". На что способен новый броневик "Тайфун-ВДВ"
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
19.07.2016
Крепнет оборонный потенциал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:55
  • 48637
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.05 17:46
  • 8
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 15:40
  • 2
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:14
  • 9
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 01.05 05:03
  • 2
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 29.04 23:33
  • 1
Конструктор Чукавин: винтовка СВЧ существенно повышает скрытность снайпера - Интервью ТАСС
  • 29.04 23:19
  • 1
Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток
  • 29.04 21:16
  • 2
Подлодкам из серии "Варшавянок" присвоят имена городов новых регионов России