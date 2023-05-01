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В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год

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БЛА "Орион" с бортовой радиолокационной станцией
БЛА "Орион" с бортовой радиолокационной станцией.
Источник изображения: © АО "Кронштадт"

Россия планирует ежегодно производить 18 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уже к 2026 году, к 2030 году — 32 тысячи штук, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, к концу 2026 года российская промышленность сможет выйти на производство беспилотников в объеме 18 тысяч аппаратов в год. «Это без учета сверхлегких беспилотников весом менее одного килограмма. С уровнем покрытия внутреннего спроса около 52 процента», — спрогнозировал он.

При этом, по прогнозам Белоусова, к 2030 году специалисты будут выпускать 32 тысячи беспилотников в год с уровнем покрытия спроса порядка 70 процента. Сейчас уровень покрытия внутреннего спроса беспилотниками российского производства составляет более 30 процентов.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал перевести организацию воздушного движения в России с ручного управления в цифровую сферу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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2 комментария
№1
01.05.2023 14:01
Цитата, q
российская промышленность сможет выйти на производство беспилотников в объеме 18 тысяч аппаратов в год
С уровнем покрытия внутреннего спроса около 52 процента»

Цитата, q
к 2030 году специалисты будут выпускать 32 тысячи беспилотников в год с уровнем покрытия спроса порядка 70 процента.
Что-то у г-на Белоусова с математикой "не лады" мягко говоря или журналисты как всегда ничего не поняв всё перепутали...
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№2
01.05.2023 15:40
Цитата, штурм сообщ. №1
Что-то у г-на Белоусова с математикой "не лады" мягко говоря или журналисты как всегда ничего не поняв всё перепутали...

Видимо, с учётом роста спроса.
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