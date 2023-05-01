В России создали "каталог" деталей, которые в будущем можно будет печатать в космосе

В этот перечень вошли элементы крепления, кабели и трубопроводы, корпусы приборов, системы обеспечения теплового режима и жизнеобеспечения, корпусы и крышки емкостей для воды, контейнеры для твердых отходов, а также теплообменники

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос) собрали номенклатуру элементов кораблей и станций, которые в будущем можно будет печатать на 3D-принтере в космосе. Об этом говорится в статье специалистов предприятия, опубликованной в журнале "Космическая техника и технологии".

"Результатом отбора и классификации элементов конструкции стала номенклатура изделий, изготовление, обслуживание и ремонт которых возможен методами аддитивных технологий в условиях пониженной гравитации", - говорится в материале.

В частности, с помощью аддитивных технологий предполагается изготовление элементов крепления, кабелей и трубопроводов, корпусов приборов, систем обеспечения теплового режима и жизнеобеспечения, корпусов и крышек емкостей для воды и контейнеров для твердых отходов, а также теплообменников и других элементов. "Разработанная номенклатура включает в себя около 100 наименований типовых элементов конструкций и является заделом для исследований в рамках целевых работ по применению аддитивных технологий на МКС", - уточняется в статье.

Специалисты подчеркнули, что применение проволочных технологий 3D-печати в космосе является сложной задачей, ее решение позволит реализовать технологические процессы изготовления, обслуживания и ремонта элементов лунной инфраструктуры и космических пилотируемых комплексов.

Сейчас на борту МКС идет отработка отечественного 3D-принтера, который был доставлен для экспериментов на станцию на корабле "Прогресс МС-20" в июне прошлого года. Эксперимент посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях. В будущем применение данных технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, без ожидания их поставки на транспортных кораблях с Земли.