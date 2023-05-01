Английские ЗРК Stormer HVM боевики ВСУ прячут от снарядов "Краснополь"

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Поставленная из Англии установка противовоздушной обороны Stormer HVM вооруженных формирований киевского режима замечена у линии боевого соприкосновения. Одиночная машина двигалась на окраине неустановленного населенного пункта. По всей видимости, боевики, опасаясь поражения российскими высокоточными средствами, такими как боеприпасы "Краснополь", вынуждены ее постоянно перемещать.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", первые сообщения о возможных поставках такой техники были обнародованы около года назад. В настоящее время известно о переброске не менее шести зенитных ракетных комплексов.

ЗРК созданы на базе гусеничных бронетранспортеров FV4333 Stormer. Мощность дизельного двигателя - 250 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч. Запас хода - 650 км. Экипаж - три человека. Боевая масса - 13000 кг.

На крыше боевой машины размещается восемь пусковых контейнеров, еще двенадцать - внутри.

В качестве средств поражения используются ракеты Starstreak или Martlet с наведением по лазерному лучу. Первые имеют боевые части из трех стрелоподобных вольфрамовых поражающих элементов, у вторых боеголовки - осколочно-кумулятивные.

Дальность поражения 6000 и 8000 метров соответственно. Имеющаяся на борту пассивная тепловизионная система обнаруживает летящие вертолеты на дальности 8000 метров, самолеты - до 18000 метров.