Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников

Путин: шаблоны и отсутствие инфраструктуры мешают развитию сферы беспилотников

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Устаревшие регуляторные правила, отсутствие инфраструктуры и шаблонов мешают развитию сферы беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее в индустриальном парке "Руднёво" провел встречу с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем.

"Речь, прежде всего, сегодня должна идти на нашем совещании о том, что мешает развитию беспилотной авиации. Здесь, прежде всего, речь идет об устаревших регуляторных правилах, об отсутствии необходимой инфраструктуры и об управленческих шаблонах и стереотипах… Когда мы действуем по старым лекалам и считаем, что, работая таким образом, мы обеспечиваем необходимую безопасность, но сдерживаем при этом развитие", - сказал Путин во время совещания в режиме ВКС по вопросам развития беспилотной авиации.