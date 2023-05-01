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РИА Новости

Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин: шаблоны и отсутствие инфраструктуры мешают развитию сферы беспилотников

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Устаревшие регуляторные правила, отсутствие инфраструктуры и шаблонов мешают развитию сферы беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее в индустриальном парке "Руднёво" провел встречу с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем.

"Речь, прежде всего, сегодня должна идти на нашем совещании о том, что мешает развитию беспилотной авиации. Здесь, прежде всего, речь идет об устаревших регуляторных правилах, об отсутствии необходимой инфраструктуры и об управленческих шаблонах и стереотипах… Когда мы действуем по старым лекалам и считаем, что, работая таким образом, мы обеспечиваем необходимую безопасность, но сдерживаем при этом развитие", - сказал Путин во время совещания в режиме ВКС по вопросам развития беспилотной авиации.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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3 комментария
№1
01.05.2023 13:21
Цитата, q
Устаревшие регуляторные правила, отсутствие инфраструктуры и шаблонов мешают развитию сферы беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.

И не только мешают развитию сферы беспилотников....
Заскорузлая прогнившая и коррумпированная система управления государством мешает развитию России и всех её отраслей как раковая опухоль которую срочно нужно отсечь пока она не сожрала весь организм...
Ещё немного и спасать будет нечего...
+2
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№2
01.05.2023 17:30
Цитата, q
Речь, прежде всего, сегодня должна идти на нашем совещании о том, что мешает развитию беспилотной авиации. Здесь, прежде всего, речь идет об устаревших регуляторных правилах, об отсутствии необходимой инфраструктуры и об управленческих шаблонах и стереотипах…

Интересно, а кто же тот престарелый маразматик, что подписал закон об обязательной постановке даже детских БПЛА на учёт в Росавиации и о том что на каждый вылет нужно там же получить разрешение...  Что же теперь мешает этой беспилотной авиации? Загадка.
+1
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№3
01.05.2023 17:43
Наверное госдеп не дал 20 лет ему развивать.
Орланы, Орионы, Форпосты, все было создано ещё при Медведеве и Сердюкове.
При путине все развитие это дать деньги провальному Ростеху
0
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