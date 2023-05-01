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Глава НАСА заявил о конкуренции с Китаем за место на Луне

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Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон
Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон.
Источник изображения: Saul Loeb/ Pool via AP

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон рассказал, что в настоящее время наблюдается конкуренция США и Китая за место на Луне. По его словам, Вашингтон переживает, что Пекин окажется там раньше и заявит свои права на Южный полюс, сообщает РИА Новости.

Выступая на слушаниях в комитете по науке и технологиям палаты представителей конгресса, он отметил, что на Южном полюсе спутника Земли имеется огромное количество кратеров, из-за чего посадка космических аппаратов становится опасной и может быть произведена лишь в нескольких местах. «И, как я уже говорил, я беспокоюсь, что Китай окажется там первым и объявит это своей территорией и скажет нам — не суйтесь», — заявил Нельсон.

Он отметил, что США, в свою очередь, планируют направить туда свою миссию, преследуя научные и мирные цели. Глава управления уточнил, что особый интерес конкретно к данному району Луны объясняется наличием там воды в виде льда.

Ранее международная группа ученых описала способы выращивания растений на Луне. По словам ученых, поверхность естественного спутника Земли покрыта реголитом, который непригоден для выращивания растений. С другой стороны, отправка земли и удобрений на Луну будет стоить очень дорого, поэтому исследователи нашли альтернативные методы. Специалисты предложили использовать субстрат на основе целлюлозы и метод выращивания с помощью гидропоники.

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Китай
США
Компании
NASA
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Луна
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