МКС сведут с орбиты в 2030-2031 годах

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что Международная космическая станция стареет

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) будет сведена с орбиты в 2030-2031 годах. Об этом в четверг заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Мы собираемся снять ее с орбиты, она стареет. Мы собираемся снять ее с орбиты в 2030-2031 годах", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.

Глава NASA отметил, что в дальнейшем деятельностью на орбите будут заниматься частные компании. "Поэтому мы сейчас даем контракты нескольким коммерческим компаниям для создания коммерческих космических станций", - добавил он.

Ранее в интервью агентству Reuters Нельсон заявил, что рассчитывает, что сотрудничество России и США по проекту МКС продолжится до 2030 года. В опубликованном в марте запросе бюджета NASA на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года) говорится о финансировании работы МКС как минимум до 2030 года

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов ранее проинформировал страны - партнеры по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Она является многомодульной и весит около 435 тонн (с пристыкованными кораблями вес может доходить до 470 тонн). Участниками этого проекта являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).