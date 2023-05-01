Байдена призвали сказать неприятную правду об Украине

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.

RS: Байден скрыл истинное положение дел на Украине

Секретные документы Пентагона рисуют гораздо более мрачную картину перспектив Киева, чем признают в Белом доме, пишет Responsible Statecraft. Успехи россиян на поле боя лишат Вашингтон возможности урегулировать кризис на условиях, которые Москва предлагала в начале конфликта.

Джордж Биб

Как показали утечки, понимание конфликта официальными лицами расходится с их публичными заявлениями

Настало время администрации Байдена откровенно поговорить с народом о ситуации на Украине. Более года Белый дом рисовал общественности радужную картину стратегического успеха этой страны. “Россия никогда не одержит побуду над Украиной”, — провозгласил президент Байден во время февральского визита в Киев. “Мы верим, что мы… они [украинцы] могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка”, — заявил министр обороны Ллойд Остин.

Госсекретарь Энтони Блинкен продолжает настаивать на том, что Россия понесет “стратегическое поражение”, ослабнет и сделается неспособна к новому конфликту. Даже самый трезвомыслящий наблюдатель из числа сотрудников нынешней администрации, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, утверждает, что у Украины есть все необходимые качества и моральный дух, чтобы победить Россию.

Движимые этими оптимистичными заявлениями чиновники Байдена настаивают, что в этом конфликте должна восторжествовать справедливость. Мол, только одна Украина имеет право решать, стремиться ли к урегулированию и уступать территорию.

Суть заявления Белого дома сводится к тому, что американская решимость не поколеблется и ситуация в равной степени положительно разрешится для США и их союзников: Украина станет “демократической, независимой, суверенной и процветающей”, Россия будет наказана и обезоружена, а в Европе воцарятся мир и стабильность. Причем всего это можно достичь без привлечения американских солдат на сторону Украины и рисков третьей мировой войны.

Официально неподтвержденные, но широко освещаемые западными СМИ утечки секретных документов вызывают ряд вопросов по этому поводу. Если пресса права, то Соединенные Штаты подобрались куда ближе к непосредственной войне с Россией, чем признает команда Байдена.

Также они уверяют, что по состоянию на март на территории Украины находилось лишь небольшое количество сотрудников американского спецназа, в связи с чем возникает вопрос: что будет делать Вашингтон, если русские намеренно или непреднамеренно нанесут по ним удар? Запад также в буквальном смысле увернулся от ракетного удара, когда российский истребитель ошибочно решил, что получил разрешение на стрельбу по британскому самолету-разведчику.

Более того, СМИ рисуют гораздо более мрачную картину перспектив Киева, чем признают в Белом доме. Судя по описанному ими уровню подготовки Украины к долгожданному контрнаступлению, нет никакой уверенности в том, что оно приведет к решительному прорыву против усиленной российской обороны. Звучит предупреждение: Украина опасно близко подошла к дефициту ракет ПВО, столь важных для защиты городов и инфраструктуры от ракетных и воздушных атак и — что еще важнее — для предотвращения оказания российскими ВВС непосредственной поддержки с воздуха своим наземным силам.

Эти проблемы нельзя решить легко и быстро. Украина, несомненно, хорошо сражается на нынешнем этапе, но теряет многих опытных и эффективных бойцов. Подготовка запасных частей занимает много времени, ведь им необходимо освоить сложные и незнакомые системы вооружения, научиться их обслуживанию и интеграции на поле боя.

И хотя Запад всячески помогает с подготовкой украинцев к контрнаступлению, у него нет достаточных запасов артиллерийских снарядов, противотанкового вооружения и ракет противовоздушной обороны, чтобы поддерживать их военные усилия бесконечно, равно как и быстро нарастить собственное военное производство. Выполнение обещания Байдена поддерживать Украину “столько, сколько потребуется” — это вопрос возможностей, а не одной лишь политической воли.

Потенциальные последствия истощения украинских сил весьма серьезны. Если контрнаступлением не удастся прорвать российскую оборону, украинские военные, которым не хватает подготовленных резервов, артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны, могут оказаться уязвимы перед новыми российскими атаками при беспрецедентной поддержке с воздуха.

Вместо того, чтобы вынудить Путина попросить мира, контрнаступление и выявленные в процессы слабые стороны врага могут подстегнуть его амбиции. Теперь, по прошествии времени, Вашингтону остается с тоской вспоминать упущенную возможность урегулирования на тех условиях, к которым украинские и российские переговорщики пришли через несколько недель после начала российской СВО: приверженность Украины постоянному нейтралитету и международные гарантии безопасности.

Если бы конфликт на истощение угрожал поставить Украину на колени, как бы поступил Байден? Белый дом почти ничего не делает для подготовки американской общественности к компромиссному урегулированию, не говоря уже о российском успехе на поле боя. Не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за пределами ее границ, Байдена вполне может ждать неудобный выбор между наблюдением за развалом Украины, несмотря на все обещания его предотвратить, и эскалацией в результате вмешательства США или НАТО, чреватой той самой военной конфронтацией с Москвой, от которой он открещивается.

Американский народ не должен видеть конфиденциальную разведывательную информацию, разглашение которой, безусловно, по многим статьям ставит под угрозу нацбезопасность США. Но они могут и должны ожидать, что публичные заявления их правительства не противоречат тому, что американским чиновникам известно в частном порядке из объективного анализа разведданных.

Как было с Вьетнамом и Ираком, правда рано или поздно выплывет наружу. Если брать эти болезненные эпизоды за ориентир, вряд ли избиратели обрадуются известию о том, что их в очередной раз обманули, теперь с Украиной.