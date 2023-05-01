США недовольны результатами и хотят продолжения конфликта на Украине

Аналитик Богбот: конфликт на Украине закончится, когда США смирятся со своим поражением

Вооруженный конфликт на Украине скоро не закончится, заявил аналитик Давид Богбот в интервью Parlamentní listy. Запад не добился своей главной цели — ослабить позиции России. США еще не готовы прекратить кровопролитие. Все закончится, когда они смирятся со своим поражением, считает эксперт.

Карел Выборны (Karel Výborný)

У производителей оружия нет причин, чтобы прекратить зарабатывать миллиарды. Также не удалось разбить Россию санкциями и уничтожить положение и популярность президента Владимира Путина, как не удалось ослабить позицию России на карте мира. Именно поэтому вряд ли можно ожидать, что вооруженный конфликт на Украине закончится в обозримом будущем. По крайней мере так считает Давид Богбот, опытный эксперт в области безопасности и директор пражского Центра исследований терроризма. По его мнению, Российская Федерация хоть и потеряла свои позиции на Западе, но в Африке и в Азии популярность России и президента Путина растет, поскольку он успешно выступил против США.

Parlamentní listy: Наш разговор я, пожалуй, не могу начать иначе, как с вопроса о вашем видении текущих событий на украинском фронте.

Давид Богбот: Россия упорно продвигается по нескольким направлениям. Пожалуй, дальше всего российской армии удалось продвинуться в Харьковской области в направлении Купянска, откуда в течение последнего месяца эвакуировалось гражданское население. Там предпринимаются попытки прорваться к Славянску. Артемовск (Бахмут) украинская армия полностью оставит не позднее, чем через две недели, а кроме того, ее положение постепенно ухудшается под Авдеевкой.

— Таким образом, вы предполагаете, что Артемовск вскоре падет?

— Да. Я также вижу подготовку российской армии к дальнейшему продвижению. Очень интересно, что в Артемовск направили десантные подразделения российской армии, чтобы они помогли "Вагнеру". Это явный знак. Десантники — цвет российской армии, и они известны своей способностью не только обороняться, но, что главное, наступать. Я расцениваю это как подготовку к ускорению и ужесточению ударов, которые завершат военную операцию в Артемовске, и с которых начнется продвижение в других областях.

— А как же украинское контрнаступление?

— Жаль, что мы говорим об этом. Контрнаступление эффективно, когда оно неожиданно. Здесь же мы имеем дело с ударом, который выглядит больше как дипломатическая карта, нежели реальный удар. Украинцы побеждены, и их солдаты истощены. Если им повезет, они отправят 60 тысяч солдат против более чем 300 тысяч российских бойцов. Это не считая членов "Вагнера". Без элемента внезапности они не могут рассчитывать на значительный успех. Кроме того, по численности танков и систем вооружений россияне их превосходят, как и по количеству боеприпасов, которых у украинской стороны слишком мало, и к тому же они слишком разнородны.

— Приближаемся ли мы к завершению вооруженного конфликта? Видите ли вы у одной из сторон этого конфликта готовность к компромиссу?

— Чтобы правильно ответить, нужно понять, что в конфликте участвуют три стороны: государства Североатлантического альянса, Россия и Украина. Кроме того, с каждой из участвующих сторон есть по три субъекта: руководство государства, армия и граждане. Давайте поговорим о главном игроке — странах НАТО. Ведущие представители государств Североатлантического альянса во главе с США, которые являются главным элементом альянса, недовольны и хотят, чтобы вооруженный конфликт продолжался. У производителей оружия нет причин, чтобы прекратить зарабатывать миллиарды. Также не удалось разбить Россию санкциями и уничтожить положение и популярность президента Владимира Путина, как не удалось ослабить позицию России на карте мира. Кажется, будто Россия потеряла свои позиции на Западе, но в Африке и в Азии популярность России и президента Путина растет, поскольку он успешно выступил против ненавистных Соединенных Штатов Америки, в том числе военными средствами.

Даже военное руководство Североатлантического альянса недовольно результатами. Им не удалось победить Россию на поле боя. Альянс во главе с США достиг только одной единственной цели. Они заставили большинство граждан Запада ненавидеть Россию. Еще никогда в истории средствами массовой информации не пользовались столь широко и успешно для преобразования существующей реальности в новую. У меня это вызывает большое беспокойство. До войны непросто было быть украинцем. Украинцев не воспринимали как равных гражданам западных государств. Их недолюбливали. Ходили слухи о связи украинской мафии с торговлей женщинами, наркотиками, с коррупцией и кражами. Многие также помнили о том, как украинцы поддерживали нацистскую Германию. На Украине свободно и открыто разгуливают неонацисты, и в большинстве городов стоят памятники пособникам нацизма. Кто еще два года назад поверил бы, что СМИ начнут пропагандировать украинский флаг как символ героизма, любви и единства! Америка хочет — Америка получит. Сегодня украинский флаг — самый часто встречающийся государственный флаг. Если русские теперь должны стыдиться своего происхождения, то украинцы пользуются пиковой популярностью, какую раньше даже не могли себе представить. Пробуждая воспоминания о коммунистической эре и тоталитаризме, промывая с помощью СМИ мозги, США сумели добиться запретов на выступление музыкантов, спортсменов и ученых на официальных международных мероприятиях.

А как это воспринимают граждане ЕС и США? Если в начале вооруженного конфликта они почти единодушно поддерживали конфликт и Украину, то сегодня ситуация быстро меняется. Большинство людей под влиянием СМИ уверовали, что русские — "плохие парни", и что Россия вскоре проиграет. Однако под давлением реальности люди постепенно меняют свое мнение, и им стоит продолжать.

— Что же будет с Россией? Министр иностранных дел Сергей Лавров перечислил российские условия для окончания украинского конфликта?

— Вся Россия хочет, чтобы вооруженный конфликт закончился — желательно прямо сейчас. Люди, руководство государства и армия. Армия продвигается и хотела бы закончить войну в положении победителя. Российские вооруженные силы намного сильнее, и у них намного больше резервов, но, как мы знаем, и как уже поняла российская армия, в каждой войне есть взлеты и падения. С военной точки зрения российской армии больше нечего желать, ведь главной цели она достигла. Завоевание и дальнейшая оккупация всей Украины были бы непростительной ошибкой и командование российской армией это понимает. Президент Владимир Путин тоже хотел бы, чтобы вооруженный конфликт закончился как можно скорее. Он хотел бы оставить четыре присоединенных региона и объявить о победе, которая принесла хорошие результаты, и которой обрадуется российское население. Он пользуется популярность, и сегодня никто не оспаривает его лидерский статус и позицию. Смешная дилетантская стратегия США провалилась. Санкции и ненависть сплотили россиян. Но время играет не на стороне президента Владимира Путина.

Население России радо победам и достигнутым результатам, но особенно люди обрадуются прекращению боев. Сегодня не так уж просто быть российским гражданином. Многие, особенно в Европе, кому промыли пропагандой мозги, думают, что русские — "плохие парни" Европы, да и всего мира. Смесь плохих воспоминаний о временах коммунизма и всеобъемлющей американской пропаганды взрастила ненависть ко всему русскому, сделав это популярным трендом. И это ужасно.

Российские предприниматели тоже хотят, чтобы этот вооруженный конфликт закончился. Западные государства украли у них банковские счета и арестовали их имущество. Я считаю это преступлением, но большинство на Западе видит в этом справедливость. Мир лицемерен, и закон действует не для всех. Интересы США стоят выше закона. Если Америка говорит, что у кого-то есть ядерный потенциал, то мы все отступаем и позволяем ей нанести удар, лишить ту или иную страну свободы, нефти и достоинства, а еще мы при этом объявляем, что победила демократия…

— А что украинцы? Они страдают больше всех. Они хотят, чтобы этот вооруженный конфликт закончился?

— Украинцы делятся на три группы. Первая группа — это люди и некоторые политики и генералы, которые буквально принадлежат США. Им самим нечего сказать, и они только получают и выполняют приказы. Они будут играть так, как им прикажут. Украина полностью зависит от милости Соединенных Штатов Америки, и они это знают. Еще есть такие, кто верит в созданные американцами иллюзии о том, что Украина может победить. Таких много среди солдат, воюющих на фронте. Из них много тех, кто очень хочет победы и вспоминает пару успехов, которые позволяют им закрывать глаза на действительность. Но также есть много бойцов, кто понимает, что ничего не выйдет. Последние — это простые граждане. Как и солдаты, они разделены, но большая часть из них осознает, что война проиграна, и что их используют как полезных идиотов. Они умирают, а другие на этом наживаются.

— Многие, включая украинцев, говорят, что борьба с оружием в руках принципиальна, и даже утверждают, что она успешна. По их словам, украинская армия удивила мощные российские вооруженные силы, остановила их, а потом в ходе контрнаступления отвоевала большую часть областей, которые контролировались россиянами. Вы с этим согласны?

— Совершенно не согласен. После того как украинская армия удивила небольшой контингент российских сил, который не ждал американского "рывка из засады", и конфликт эскалировал, больше никаких хороших новостей для украинцев не приходило. Результаты вооруженного конфликта, продолжающегося год, для украинцев очень печальны. Если на российской территории был взорван только один мост и уничтожено несколько самолетов, то что касается Украины, любому ее гражданину сейчас угрожает сокрушительный российский удар. Найдется очень мало примеров такого огромного поражения, какое потерпели украинцы. Даже в Ираке потеряли свои дома и бежали за рубеж меньше людей, чем на Украине.

За все 22 года, прошедших после американского удара, беженцами в Ираке стали около девяти миллионов иракцев из-за боев на всей территории страны. За чуть более года конфликта на Украине беженцами стали около 12 миллионов украинцев. Менее чем за два года войны иракцев было убито вдвое меньше, чем украинцев за меньший срок. А цифры продолжают расти. Степень разрушений на Украине беспримерна. Она разрушена больше, чем Ирак или Йемен, а ее инфраструктура пострадала больше, чем когда-либо со времен Второй мировой войны! Большинство украинцев, разумеется, хотят, чтобы это прекратилось, даже если это будет стоить им потери государства.

Украинцы — жертвы, и большинство из них не имеют с вооруженным конфликтом ничего общего. План вооружиться, вступить в НАТО и стать потенциальной угрозой для России придумали не простые люди. В некоторых частях Украины существуют нацистские группировки. Многих из них были уничтожены российскими силами, потому что многие их представители вступили в украинскую армию. Но их немного по сравнению с обычным населением. Оно сегодня страдает в продолжительном конфликте, который может закончиться, если американцы смирятся с поражением там.

— То есть вы не видите возможностей для немедленного завершения конфликта?

— Конец возможен, но его должен инициировать кто-то достаточно значимый. США ничего не теряют от продолжения вооруженного конфликта. Больше денег и больше контроля в обмен на растущее число погибших украинцев. Нужен сильный лидер, такой как Дональд Трамп, чтобы положить конец этому безумию. Пока у власти Джо Байден, будут проблемы. Требуется хоть пара смелых европейских лидеров, чтобы произошли изменения, и это должны быть лидеры значимых государств, таких как Франция, Германия или Великобритания. Если не вмешаются они, то должна вмешаться третья страна, такая как Китай. Но все получится, только если достаточно сильно давить на американцев.

Вообще же нам придется дождаться следующих выборов в США. Байден не останется, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством. Но до выборов еще далеко, и я надеюсь, что положение переменится раньше. Европа помогла усложнить ситуацию, и поэтому Европа же должна закончить этот вооруженный конфликт.