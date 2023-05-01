Режим секретности не должен мешать беспилотной сфере, заявил Путин

Путин: безопасность и режим секретности не должны мешать развитию беспилотной сферы

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Безопасность и секретность должны быть обеспечены, но они не должны мешать развитию сферы беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин.

"Конечно, безопасность и режим секретности должны быть обеспечены, но они не должны мешать развитию. Мы прежде всего должны делать упор на развитие, а те, кто думает над обеспечением режима секретности и безопасности, должны думать о том, как обеспечить эти важнейшие направления государственной деятельности - безопасность и секретность. Но не мешая развитию", - сказал Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.

Он добавил, что предложения по технологическому развитию должны внедряться и по мере внедрения таких предложений необходимо думать о том, как обеспечить и безопасность, и секретность.

"Но не мешая развитию, вот что очень важно. Это подчас непростая задача. Нужно работать и думать именно в этом ключе, а не просто запрещать, потому что секретно", - отметил Путин.

Путин в четверг посещает индустриальный парк "Руднево", который входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать беспилотные летательные аппараты.