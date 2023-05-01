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ТАСС

Путин сообщил, что Россия работает над улучшением разрешения своих снимков из космоса

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Снимок из космоса подтопления­­­ в Иркутской области. Фото пресс-службы РКС
Снимок из космоса подтопления­­­ в Иркутской области. Фото пресс-службы РКС.

Президент РФ прокомментировал презентацию председателя правления ГК "Геоскан" Алексея Семенова

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия работает над улучшением разрешения своих снимков из космоса, но это не мешает и развитию беспилотников, у которых сейчас разрешение лучше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на мероприятии в индустриальном парке "Руднево".

"Разрешение [снимков] у вас пока лучше, чем наши аппараты делают из космоса, поэтому беспилотники, конечно, здесь востребованы. Но мы идем к тому, чтобы и из космоса разрешение было увеличено и улучшено, чтобы все было точнее и так далее", - сказал он, комментируя презентацию председателя правления ГК "Геоскан" Алексея Семенова.

"В любом случае одно другому не мешает", - подчеркнул президент. 

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