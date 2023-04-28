Необходимо больше снарядов, брони и офицеров. Что показала операция на Украине

В Пентагоне рассказали об изучении конфликта на Украине для возможного столкновения с КНР

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс рассказала, что из конфликта на Украине в Пентагоне вынесли ряд уроков для возможного будущего вооруженного противостояния с Китаем. Не менее актуальны эти уроки и для ВС РФ, однако на данном этапе их можно рассматривать только как предварительные.

Кэтлин Хикс подчеркнула, что, несмотря на продолжение поставок вооружения, военной и специальной техники Украине, основное внимание США по-прежнему сосредоточено на конкуренции с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Важнейшими вынесенными уроками для противостояния с Китаем Хикс назвала осознание необходимости нарастить производство ракет и боеприпасов и обеспечить их ускоренную доставку к месту боевых действий, а также ускорить реализацию американской военно-космической программы.

Действительно, мало кто предполагал, что вооруженный конфликт на Украине будет столь интенсивным и столь продолжительным. А это потребовало значительного расхода решительно всех видов материальных средств - боеприпасов, горючего, продовольствия, вещевого имущества и многого другого.

Весьма острая ситуация практически у обеих противоборствующих сторон сложилась с расходом боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии, зенитных управляемых ракет, противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов.

К примеру, вооруженные силы Украины всего за несколько первых месяцев вооруженного конфликта израсходовали 13-летний объем производства в США ПЗРК Stinger (1400 единиц) и 5-летний ПТРК Javelin (5500 единиц).

Все ранее установленные нормы расхода боеприпасов и ракет в боевых действиях и операциях в ходе специальной военной операции были превышены если не на порядок, то во много раз уж точно.

А это выводит на совершенно новый уровень требования к созданию запасов боеприпасов в войсках и центральных органах в возможных конфликтах будущего, а также к их эшелонированию.

Соответственно, существенному пересмотру подлежат взгляды на развитие отечественной промышленности, обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. В 1990-е годы производство в этой отрасли обвально сократилось, причем, по самым осторожным оценкам, более чем в 10 раз. Не вызывает сомнений, что предприятия боеприпасов и спецхимии нуждаются в кардинальной модернизации, соответствующих инвестициях и росте производства если не в десятки раз, то примерно в этом диапазоне.

Вскрывшие в ходе СВО проблемы, разумеется, касаются не только производства боеприпасов. К примеру, в ходе напряженных боевых действий в любом из конфликтов наибольшие потери несет офицерский состав в звене взвод-рота-батальон. Возникает вопрос - каким образом оперативно восполнять подобные потери (причем как санитарные, так и безвозвратные)?

Вполне возможно, что в войсках необходимо иметь такие формирования, как ОПРОС (отдельные полки офицерского состава - в оперативно-стратегических объединениях типа фронта) и ОБРОС (отдельные батальоны резерва офицерского состава - в общевойсковых (танковых) армиях).

К примеру, выбыл офицер из строя (командир роты) по причине ранения (а рота без командира уже не вполне рота), на смену ему тотчас (максимум в течение суток) из резерва должен прибыть сменщик - такой же командир роты. А за счет кого и каким образом комплектовать подобные полки и батальоны - вопрос, разумеется, дискуссионный и детально разбираться с ним надо дополнительно.

Или же как, к примеру, восполнять потери в личном составе в частях и соединениях? Это можно делать за счет так называемого маршевого пополнения. Можно готовить бойцов и в запасных батальонах при каждой дивизии. Опять-таки, тут широкое поле для дискуссий. Весьма остро стоит вопрос с восполнением потерь среди специалистов, во многом определяющих боевую готовность и боеспособность подразделений и частей. То есть бойцов по тем военно-учетным специальностям, подготовка которых требует продолжительного времени. К примеру, хорошего снайпера за месяц по мобилизации подготовить невозможно.

Много вопросов возникает и в связи с ремонтом в полевых условиях сложного вооружения и военной техники, особенно по службе РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения). Как это делать в ходе боевых действий - силами развернутых по мобилизации ремонтно-восстановительных полков РАВ или же силами специальных бригад предприятий промышленности в виду сложности вооружения? Тогда каким образом будет выглядеть статус гражданских специалистов предприятий ОПК в зоне военных действий?

И на этот вопрос сегодня, пожалуй, нет ясного ответа.

Наконец, оборонно-промышленный комплекс страны по ходу вооруженного конфликта в самые короткие сроки должен не только восполнять все потери в вооружении, военной и специальной техники, а помимо этого производить ВВСТ в достаточном количестве для формирования частей и соединений Резерва Верховного главного командования.

Помимо всего прочего, есть вопросы и к боевому применению некоторых родов войск, к примеру, воздушно-десантных. «Газета.Ru» ранее писала, в каких конкретно реформах нуждаются Воздушно-десантные войска.

Отечественные ВДВ во всех вооруженных конфликтах последних десятилетний применялись не как десант, а как хорошо подготовленная пехота.

Несмотря на минимальный опыт собственно десантных операций, ВДВ, по традиции, оснащаются «особенной» мобильной техникой.

Так, для десантников производилось и производится целое семейство боевых машин и вооружения самого различного назначения. К таковым, прежде всего, относятся боевые машины десанта от 1-й до 4-й модели (БМД), БТР-МДМ «Ракушка», десантируемые самоходно-артиллерийские установки (АСУ-57 и СУ-85), 120-мм САУ 2С9, 125-мм САУ 2С25 «Спрут».

Поскольку техника, разрабатываемая и производимая для оснащения ВДВ, предназначена для выброски парашютным способом из самолетов Ил-76, то она имеет легкое противопульное бронирование, изготавливается из алюминиевых сплавов и обладает значительно более низкой защищенностью по сравнению техникой, которую используют Сухопутные войска. Это, естественно, ухудшает ее боевые качества.

Воздушно-десантные войска в настоящее время называют резервом Верховного Главнокомандующего, но, чтобы они действительно отвечали этому требованию, необходимо радикальным образом изменить и организационно-штатную структуру ВДВ, и оснастить эти войска тяжелой техникой - десанту нужно больше брони для эффективного осуществления штурмовых операций.

Общую штатную численность ВДВ целесообразно сохранить, оставить войскам все существующие наименования (в том числе почетные), знамена, форму и голубые береты.

Организационно-штатная структура и вооружение десантно-штурмовой (воздушно-десантной) дивизии должны выглядеть, наверное, следующим образом. Вместо БМД с их алюминиевой броней в парашютно-десантных полках должны быть тяжелые боевые машины пехоты Т-15 на базе перспективного танка Т-14 «Армата». Танковый полк дивизии должен получить Т-14, а самоходно-артиллерийский - орудия 2С35 «Коалиция-СВ».

Дивизия ВДВ должна быть укомплектована необходимым количеством беспилотных летательных аппаратов самого различного назначения - от легких до тяжелых ударных.

В подобных соединениях целесообразно уйти от таких штатных подразделений, как парашютно-десантная рота (батальон), и перейти к боевым тактическим модулям.

Состав минимального тактического модуля в этом случае мог бы выглядеть, например, следующим образом: один-два танка Т-14 «Армата» (можно не сомневаться, рано или поздно эта машина будет доведена до ума), два-три тяжелых БМП Т-15, машина огневой поддержки, оснащенная 57-мм орудием, боевая ударная машина, оснащенная 152-мм пушкой, машина боевого управления и машина обеспечения.

Подобное подразделение будет обладать более высоким потенциалом по сравнению со штатными мотострелковыми подразделениями, а самое главное - иметь одинаково эффективную подвижность и защищенность. Словом, главным показателем успешности подразделений ВДВ на поле боя сегодня является улучшенная броневая защита.

В этом случае возможны возражения - ведь тогда это будет уже не десант. По сути дела, это верно. Но даже самым ярым поклонникам Воздушно-десантных войск давно пора понять, что время парашютистов уже как несколько десятилетий назад безвозвратно прошло. В современных войнах и вооруженных конфликтах возможны разве что (да и то далеко не всегда) небольшие тактические вертолетные десанты. В качестве утешения в будущих соединениях ВДВ можно будет разве что оставить по два-три парашюта и использовать их на военно-спортивных праздниках.

Если не реформировать ВДВ самым радикальным образом, то отборный человеческий материал на алюминиевых танкетках, участвующий в обычном общевойсковом бою, будет нести в войнах будущего большие и ничем не оправданные потери.

В качестве вывода следует отметить, что это, естественно, далеко не все уроки, которые следует извлечь из опыта проведения специальной военной операции. На самом деле только их перечисление займет пачку бумаги. Вместе с тем не надо и абсолютизировать опыт этого конфликта. Ведь любая война, по сути дела, является отдельной эпохой в развитии военного искусства, и нет более гибельного пути в строительстве Вооруженных сил, чем подготовка к уже прошедшим войнам.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок