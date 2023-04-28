«Березка»: маркетплейс для госзакупок

Хотя современная «Березка» и использует похожий на советский логотип, к знаменитым валютным магазинам эпохи СССР эта система отношения не имеет. Портал с милым русскому сердцу названием − это единый агрегатор торговли федерального уровня, место встречи заказчиков − государственных компаний − и поставщиков товаров и услуг со всей страны. Разработкой и развитием ЕАТ «Березка» с 2018 года занимается компания «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех.

Разбираемся, как устроены госзакупки и как агрегатор Ростеха помогает государственным компаниям экономить миллиарды бюджетных средств.

С государством по-деловому

В бизнес-сфере для торговли и услуг широко применяются два понятия: B2C (от англ. business-to-consumer) и B2B (от англ. business-to-business). Первое означает взаимодействие бизнеса с частными лицами, обычными покупателями, а второе описывает схему, когда оба участника являются юридическими лицами. Как правило, в данном случае речь идет о крупных оптовых закупках, больших объемах услуг, которые один бизнес оказывает другому.

Но есть еще один, менее известный формат, который характеризует взаимоотношения бизнеса и государства – это B2G (от англ. business-to-government). Это те самые госзакупки, которых многие представители частного бизнеса по непониманию сторонятся, хотя в наших реалиях именно государство является самым крупным и платежеспособным покупателем товаров и услуг. При всей юридической сложности и высокой ответственности работы с госзаказами у этого формата есть целый ряд преимуществ по сравнению с сегментами B2C и B2B: стабильность и платежеспособность заказчика, потенциально большие объемы товарооборота, долгосрочные заказы, экономия на рекламе и др.

Госзакупки: прозрачно, легко, современно

Все государственные и муниципальные закупки, оплачиваемые из госбюджета, регулируются федеральным законом №44-ФЗ, который призван обеспечить прозрачность и отсутствие коррупции в этих процессах. Не углубляясь в тонкости работы в сфере B2G, скажем лишь, что госзаказ не только удовлетворяет нужды государственных организаций, но и оказывает большое влияние на экономику в целом, стимулируя и регулируя развитие целых отраслей и регионов.

Согласно закону, вся информация по госзаказам должна фиксироваться в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). Эта система функционирует с 2004 года, а с 2017 по 2020 год за ее работу и развитие отвечала Госкорпорация Ростех. С 2019 года все госзакупки были переведены в электронную форму, а еще через год регистрация в системе для всех участников госзакупок стала обязательной.

Нужно сказать, что ЕИС − это портал, где публикуется вся информация по госзакупкам, а сами закупки осуществляются на специальных торговых площадках. Одной из таких площадок является единый агрегатор торговли «Березка» (ЕАТ), разработкой и поддержкой которого занимается «РТ-Проектные технологии» − дочерняя компания Госкорпорации Ростех в сфере IT.

Малые объемы − большая экономия

«Березка» была создана в 2018 году согласно распоряжению Правительства, и с 2019 года ее использование является обязательным для госзакупок малого объема, то есть до 600 тыс. рублей. Такие закупки проходят по упрощенным правилам, при этом работать с единым агрегатором торговли могут только зарегистрированные в Единой информационной системе или Единой системе идентификации и аутентификации пользователи.

По сути «Березка» − это место встречи заказчиков от лица государства и поставщиков товаров, работ и услуг, где взаимодействие проходит согласно законодательной базе и с полной прозрачностью. Сам процесс закупок происходит следующим образом. В каталоге агрегатора в привычном формате интернет-магазина представлены предложения от поставщиков с ценами, из которых можно выбрать подходящее. Кроме того, актуальные заявки заказчиков, на которые можно откликнуться со своим предложением, собираются в разделе «Закупки». В закупочной сессии побеждает тот, кто предложит минимальную цену.

ЕАТ «Березка» − это единое цифровое пространство, объединившее для удобства пользователей множество ресурсов и упростившее доступ малого и среднего бизнеса к госзакупкам. Разработчик «РТ-Проектные технологии» предусмотрел возможность интеграции с ЕАТ сторонних торговых площадок и интернет-магазинов по стандартам API, что также расширило каталог и облегчило работу поставщиков.

«Березка» позволяет находить минимальную цену у поставщиков по всей стране и получать дополнительные выгоды по итогам проведения закупок. Интуитивный интерфейс помогает просто и быстро формировать закупочные сессии и подписывать контракты. Еще одно преимущество ЕАТ – возможность включать в одну сессию разные типы товаров.

Благодаря появившемуся на «Березке» в 2022 году сервису региональных страниц можно получить интересную статистику по российским регионам. Самыми экономными по проценту заказчиков из ЕИС за прошедший год стали Воронежская, Ульяновская и Рязанская области, выгода которых в сумме составила 134 млн рублей. В начале этого года к единому агрегатору подключились новые территории – Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.

Сегодня «Березка» объединяет около 19 тыс. заказчиков и 110 тыс. поставщиков. За пять лет работы агрегатора здесь было размещено более 3,7 млн предложений товаров и услуг, а государственные заказчики сэкономили 6 млрд рублей бюджетных средств, что сопоставимо с годовым бюджетом небольшого российского города.