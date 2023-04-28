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ТАСС

Путин поручил создать музеи, посвященные СВО

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Источник изображения: Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Также президент дал поручение рассмотреть вопрос о передаче в музеи артефактов, имеющих отношение к специальной военной операции

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Музеи, посвященные событиям специальной военной операции и подвигам ее участников, появятся в России. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается в четверг на сайте Кремля.

"Обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников", - говорится в одном из пунктов опубликованного перечня поручений по итогам февральской встречи Путина в Волгограде с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

Задача поставлена Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны России совместно с региональными властями при участии ассоциации "Российское историческое общество" и общественных объединений, ведущих поисковую работу. Доклад по этой теме Путин ждет до 30 декабря 2023 года.

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть возможность передать в музеи артефакты, имеющие отношение к СВО. "Минобороны России и Минкультуры России при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией", - указано в списке поручений. Доклад об этом также должен быть представлен до 30 декабря.

Также Путин поручил Минобороны, Минобрнауки и РАН рассмотреть вопрос об организации изучения истории специальной военной операции. "Рассмотреть вопрос об организации изучения истории специальной военной операции и по итогам рассмотрения представить соответствующие предложения", - говорится перечне поручений.

Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 30 сентября. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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