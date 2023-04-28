Интеллектуальные войска Черноморского флота

Радиоэлектронная борьба родилась вместе с радио

Накануне Дня специалиста РЭБ автор этих строк побывал в полку радиоэлектронной борьбы Черноморского флота, которым командует полковник Сергей Требунцов.

– Сергей Анатольевич, почему ваш профессиональный праздник отмечается в середине апреля?

– 15 апреля 1904 года, во время Русско-японской войны два японских броненосных крейсера «Ниссин» и «Касуга» вышли осуществлять «перекидную» стрельбу по фортам и внутреннему рейду крепости Порт-Артур.

«Перекидной» называли стрельбу с крутыми траекториями снарядов при отсутствии прямой видимости. Временно исполняющий обязанности командующего флотом Тихого океана контр-адмирал Ухтомский сообщал:

«С самого начала стрельбы два неприятельских крейсера, выбрав позиции против прохода Ляотешаньского мыса, вне выстрелов крепости, начали телеграфировать. Почему немедленно же броненосец «Победа» и станция Золотой горы начали перебивать большой искрой неприятельские телеграммы, полагая, что эти крейсеры сообщают стреляющим броненосцам об их попадании снарядов.

Неприятелем выпущено более 60 снарядов большого калибра. Попаданий в суда не было».

Эффективность организованной помехи подтверждалась и японцами: «Так как сношение по беспроволочному телеграфу с нашими наблюдающими судами прерывалось неприятелем находившейся на зюйд-остовом от входа берегу наблюдательной станцией, трудно было корректировать стрельбу, и снаряды попадали недостаточно метко».

Эта дата и стала отправной точкой. Кстати, прошел всего год после 15 апреля 1904 года, а уже стали появляться награжденные в этой отрасли ратного дела: радиотелеграфист миноносца «Сибирский стрелок» кондуктор Синица был награжден Георгиевским крестом за то, что при помощи радиошума «забил донесение миноносца противника об обнаружении сил русского флота».

Задачи РЭБ в тот период решались довольно просто. Радиостанции, используемые и в русском, и в японском флоте, были примерно однотипными как по принципу действия, так и по построению: с искровыми передатчиками, иногда даже одних фирм-изготовителей. Вот и открывалась возможность «забивать» сообщения «большой искрой» – более мощным сигналом своего передатчика.

– Чем сегодня занимаются специалисты РЭБ?

– За истекшие годы этот продукт радиотехники разросся в целую область в военном деле, сосредоточив все современные технологии проведения операций: сбор и хранение военной информации, включая целеуказание, сброс информации в космос, на дежурные космические аппараты, использование самонаводящихся объектов повышенной точности наведения, осуществляющих выборочные поражения целей, технику создания активных и пассивных помех.

В современных условиях РЭБ имеет стратегически важное значение для военных действий и боевого обеспечения войск. Она также имеет важное значение в системе комплексного поражения неприятеля, защите собственных объектов и войск от воздействия высокоточного оружия, играет не последнюю роль в информационном противоборстве. Это, можно сказать, интеллектуальные войска.

РЭБ – практически ровесник радио. Приоритет России в области радиоэлектронной борьбы уважительно подтверждался и зарубежными специалистами.

Сегодня активно продолжается переоснащение войск РЭБ современной и перспективной техникой, которая по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.

К этому нас обязывают и современные угрозы России, и боевые действий в ходе специальной военной операции (СВО), где нам противостоит целый арсенал образцов натовской техники и вооружения.

Многие наши офицеры и контрактники имеют боевой опыт такого противоборства и успешного выполнения поставленных в ходе СВО задач. Тут и защита наших объектов в Крыму и Севастополе от ударов беспилотников разных модификаций, и работа операторов наших станций и комплексов «за ленточкой».

– Какими силами и техническими средствами располагает ваш полк?

– Список военной техники российских войск РЭБ весьма солидный. Это несколько различных комплексов радиоэлектронной борьбы, несколько комплексов радиоэлектронного подавления, несколько видов станций постановки помех, комплекс радиоэлектронной разведки, станция постановки помех авиационной УКВ-связи.

Есть отдельная вертолетная станция активных помех, станции мощных шумовых помех, станция помех радиовзрывателям боеприпасов. Есть комплекс радио-, радиотехнического и специального контроля эффективности защиты информации и оценки электромагнитной обстановки... Не буду называть конкретных наименований.

Наш полк имеет на вооружении всю необходимую технику для выполнения поставленных задач. Но для победы мало иметь такую технику. Нужно по максимуму использовать ее возможности, мастерски ею управлять, грамотно ее эксплуатировать и иметь боевой опыт ее использования.

– Иначе говоря, речь идет о человеческом факторе.

– Совершенно верно. Посмотрите, сейчас широко используются беспилотники. Они летают без людей, но управляют ими люди... Многие наши офицеры и контрактники имеют боевой опыт.

СМИ не раз сообщали о безуспешных атаках дронов, пытавшихся повредить наши энергетически важные объекты, в частности Балаклавскую ТЭС, питающую электроэнергией Севастополь – главную базу Черноморского флота. Эти атаки оказались безуспешными благодаря и нашим специалистам. Несколько вражеских дронов нам удалось принудительно посадить, и наши специалисты получили возможность изучить беспилотники противника.

Кстати, за посаженные вражеские беспилотники наши специалисты РЭБ получают вознаграждение – 50 тысяч рублей.

Личный состав нашего полка работает на всей территории Крыма, обладает значительным боевым и служебным опытом. Этому способствует активная и хорошо организованная система боевой подготовки. Важную роль в ее организации играют мой заместитель подполковник Александр Овсянников, помощник начальника штаба полка капитан-лейтенант Максим Курочкин.

Отработку нормативов по развертыванию станций и работе на них осуществляют командиры батальонов и рот. Я хотел бы отметить командира первого батальона капитана 2 ранга Алексея Манаенкова, его подчиненного командира роты лейтенанта Кирилла Агеева, командира батальона РЭБ (тактического) капитана 2 ранга Владислава Смирнова, его заместителя по технической части майора Александра Ахматова, командира роты РЭБ старшего лейтенанта Михаила Чайкина.

Владимир Пасякин

Владимир Михайлович Пасякин – капитан 1 ранга в отставке.