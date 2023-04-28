Президент России обменялся информацией с военачальниками

Глава государства посетил штабы группировок на новых территориях

Открывая совещание с членами правительства 19 апреля, президент России Владимир Путин сообщил, что днем ранее «побывал и в Херсонской области, и в Луганской». Целью поездки была встреча с военачальниками в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Глава государства пояснил, что сам приехал в штаб группировки «Днепр» поскольку находящихся там военачальников «не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют».

Заслушав доклад командующего группировки «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, Путин также попросил «высказать свои соображения» командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского.

Глава государства отметил, что «Михаил Юрьевич был достаточно долго на передней линии… и сделал очень обстоятельный доклад… Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили».

Затем Путин отправился в штаб национальной гвардии «Восток», где заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке в ЛНР. Поздравив военнослужащих с праздником Пасхи, он передал им в дар копии икон. Это второе посещение новых территорий РФ после мартовского осмотра Мариуполя.

Отвечая на вопросы журналистов относительно событий 18 апреля, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию, что ни министр обороны Сергей Шойгу, ни начальник Генштаба Валерий Герасимов не присоединились к Путину в ходе поездки в зону СВО «по соображениям безопасности». Песков также сообщил, что на совещании в ЛНР присутствовали командующий группировкой войск сил «Юг» генерал-полковник Сергей Кузовлев, командующий группировкой войск сил «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, командующий группировкой войск сил «Запад» генерал-полковник Евгений Никифоров, замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин и командующий группировкой сил Росгвардии генерал-полковник Сергей Бойко.

Заметим, что ранее в официальной хронике армейских объединений «Днепр» не упоминалась.

Помимо ежедневных брифингов в Москве, проводимых с начала СВО официальным представителем МО РФ генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, этой весной стали регулярно выходить в эфир с места событий главы пресс-служб группировок «Восток», «Центр», «Запад» и «Юг». Четыре вышеупомянутые армейские объединения содержат основной наряд сил и средств войск, непосредственно задействованных в спецоперации. Какие задачи решаются группировкой «Днепр» не сообщается. Возможно, она служит резервом главного командования на случай эскалации ситуации на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

С начала года в информационном пространстве идет поток сообщений о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) наступления с декларируемой целью вытеснения Российской армии за линию государственной границы 1991 года. При этом, однако, отмечается серьезная недостача тяжелой техники, особенно основных боевых танков, самолетов-истребителей и штурмовиков («Наступления ВСУ ждут, но его не будет», «НВО» от 06.04.23).

Помимо заслушивания докладов непосредственно из уст командующих группировками Путин также принял участие в последующем обсуждении обстановки, складывающей на фронте. Говоря об этом, Путин заметил, что посетил штабы, чтобы «обменяться информацией» непосредственно с высокопоставленными офицерами действующей армии.

Возможно, новые сведения и факты появились в ходе бесед с посетившим Москву министром обороны Китая Ли Шанфу («Новый министр обороны КНР побывал с визитом в Кремле», «НВО» от 20.04.23). Принимая гостя, Путин, в частности, сказал: «По линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах – и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе».

Министерство обороны КНР подсчитало: отношения между вооруженными силами наших стран «уже насчитывают более 70 лет» и «крепнут день ото дня». По мнению главы ведомства, ключевую роль здесь играют «дипломатия лидеров» и правильная расстановка приоритетов и целей стратегического развития. Беседуя с Путиным, Ли Шанфу привел следующую статистику: «Мы подсчитывали, вы уже провели 40 встреч с председателем КНР», после того как в 2013 году Си Дзиньпин впервые посетил Москву в этой должности.

Предыдущий раз Ли Шанфу был в Москве в 2017 году для участия в заседании двусторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). «В последнее время сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо», – подчеркнул он.

Заметим, что за активный личный вклад в развитие ВТС между двумя странами в 2018 году американское правительство внесло Ли Шанфу в список физических лиц, на которых наложены экономические и финансовые санкции. Основанием стало решение китайского оборонного ведомства на закупку в России многоцелевых истребителей Су-35С и зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Помимо прочего нахождение физического лица в черном списке ограничивает возможность его прямых контактов с представителями Белого дома и Пентагона, чего не было в случае предыдущих министров обороны КНР. Однако в Пекине не стали принимать данное обстоятельство во внимание при выборе нового главы оборонного ведомства полтора месяца назад.

Кадровый военный, в 2016–2017 годах Ли Шанфу служил заместителем командующего Силами стратегического обеспечения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Затем в течение шести лет он руководил департаментом подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР. Дослужившись до генерал-полковника, Ли Шанфу получил предложение возглавить национальное военное ведомство и одобрение на занятие новой должности в ходе мартовской серии Всекитайского собрания народных представителей.

«У нас очень крепкие отношения, они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне, и они очень устойчивы», – сказал Ли Шанфу московским собеседникам. И добавил, что в мире «происходят крупнейшие за последние 100 лет перемены», а восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 идет медленно, посему «очень востребованы мир и мирные отношения между странами».

Посещая заранее согласованные мероприятия, Ли Шанфу побывал в Военной академии Генштаба ВС РФ. Там он подписал меморандум о взаимопонимании, которым предполагается организовать взаимодействие с Академией Национальной обороны НОАК. С российской стороны документ подписал министр обороны Сергей Шойгу. «Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне, их необходимо развивать, оказывая друг другу решительную поддержку, в том числе по вопросам национальной безопасности», – отметил Шойгу.

Министры договорились продолжить общение в ходе запланированной на 27–28 апреля в Дели встречи глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества.

Официальный представитель НОАК старший полковник Тань Кэфэй сообщил: «С 16 по 19 апреля член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу был приглашен с визитом в Россию. Он провел искренние и дружеские встречи и переговоры с российскими государственными и военными руководителями, стороны достигли консенсуса по многим вопросам и добились плодотворных результатов».