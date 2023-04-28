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Независимое военное обозрение

75 лет под флагом ООН

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Индийский военнослужащий-миротворец осматривает сгоревший грузовик на линии разграничения конфликтующих сторон. Фото с сайта www.minurso.unmissions.org
Индийский военнослужащий-миротворец осматривает сгоревший грузовик на линии разграничения конфликтующих сторон. Фото с сайта www.minurso.unmissions.org.

Миротворцы России и всего мира отмечают юбилеи

В ООН на сайте «Операции по поддержанию мира» (ОПМ) есть рубрика, посвященная 75-летию создания Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП). «В течение 75 лет миротворцы Организации Объединенных Наций работают для того, чтобы спасать и изменять к лучшей жизни людей в регионах, где отсутствуют мир, политическая стабильность и безопасность».

Первая операция ООН по поддержанию мира началась в 1948 году – миротворцам поручили наблюдать за выполнением арабо-израильского соглашения о прекращении огня. А в 1956 году миротворцы начали носить свой главный опознавательный знак – голубые каски и береты (цвета флага ООН), чтобы отличаться от других участников конфликтов. С тех пор голубые каски из 125 стран несли службу в составе 71 миссии по разным уголкам мира.

Отмечается в нынешнем году и другая памятная дата: российские миротворцы принимали участие в 42 миссиях ООН в течение 50 лет начиная с 1973 года.

В 1992 году Россия направила в Югославию свой первый миротворческий контингент. Тогда под флагом ООН служили 1056 миротворцев, в том числе военные наблюдатели – 136 (в пяти разных миссиях), полицейские – 36, военнослужащие контингента – 886. А всего под флагом ООН за полвека служило более 3000 российских офицеров.

Потери российских миротворцев составили 52 человека в 19 миссиях. Недавно, 29 марта 2022 года, в Демократической Республике Конго погиб подполковник Алексей Мизюра, посмертно награжденный орденом Мужества.

Первые советские военные наблюдатели от СССР встали на вахту мира 25 ноября 1973 года в ОНВУП. Это был важный дипломатический прорыв. Группа насчитывала 36 офицеров: 18 миротворцев были размещены в зоне Суэцкого канала и 18 – на Голанских высотах. Они прошли Синайские пески, огонь и воду Суэцкого канала, ветры и снега Голанских высот.

Первая группа советских миротворцев была интернациональной. В нее входили русские, украинцы, татары, грузины и белорусы. Среди них было 20 участников боевых действий, 16 человек принимали участие в трех воздушных мостах на Ближний Восток. Три человека окончили военную академию, один офицер окончил общевойсковое училище, остальные имели высшее военно-специальное образование. Был один суворовец и один нахимовец. Многие офицеры группы владели разговорным арабским, подавляющее большинство были выпускниками Военного института иностранных языков.

Позволю себе процитировать свою давнюю публикацию («По следам Лоуренса Аравийского», «НВО» от 01.08.03).

«В Главное управление кадров Минобороны приходит бумага с резолюцией Брежнева: «Послать!» Сразу появляется приказ подобрать и подготовить офицеров из всех родов войск, владеющих английским языком и имеющих водительское удостоверение. Планировалось провести занятие в Рязанском десантном училище и там сдать зачет по вождению автомобиля. За неимением времени Рязань отпала, а зачет по вождению мы сдали в Таманской дивизии. Нам подготовили обычные заграничные паспорта, но вскоре переделали на дипломатические.

Зашел и разговор о деньгах, но нас резко оборвал большой начальник, заявив, что в такое важное время денежный вопрос уходит на второй план. В результате настойчивой работы нашей дипломатии впервые по решению СБ ООН 36 советских офицеров были включены в состав Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине».

Теперь несколько слов о сегодняшнем положении вещей. На сайте ОПМ в разделе «Страны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты» представлена миротворческая статистика на 28 февраля 2023 года.

Россия направила в восемь миссий (из 12) 87 миротворцев: военные наблюдатели – 28, полицейские – 39, офицеры штаба – 20. В итоге Россия заняла 64-е место (из 123) по количеству поставляемых контингентов и 10-е место по количеству военных наблюдателей.

География размещения российских миротворцев ООН следующая:

Западная Сахара (МООНРЗС) – 11 военных наблюдателей;

Центрально-Африканская Республика (МИНУСКА) – 14 миротворцев: 11 офицеров штаба, три военных наблюдателя;

Демократическая Республика Конго (МООНСДРК) –23 миротворца: шесть военных наблюдателей, четыре офицера штаба, 13 полицейских;

Кипр (ВСООНК) – восемь миротворцев: четыре офицера штаба, четверо полицейских;

анклав Абьей (ЮНИСФА) – четыре: двое полицейских, один офицер штаба, один наблюдатель;

Южный Судан (МООНЮС) – 22 миротворца: три наблюдателя, 19 полицейских;

Политическая миссия ООН в Северном Судане (UNITAMAS) – один полицейский;

Ближний Восток (ОНВУП) – четыре наблюдателя.

Приведем общее количество личного состава в Миротворческих силах ООН

на 28 февраля 2023 года: всего миротворцев – 76 195, полицейские – 7917, военные наблюдатели – 1145, офицеры штаба – 2111, военнослужащие контингентов – 65 022.

Россия традиционно по количеству военных наблюдателей ООН входит в первую десятку.


Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – ветеран-миротворец с 1973 года, подполковник в отставке, военный эксперт по миротворческим операциям.

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Страны
Кипр
Конго
Россия
Судан
Югославия
Компании
ООН
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