Защитники Севастополя отразили вторую весеннюю атаку дронов

Пострадавший в ходе октябрьской атаки тральщик «Иван Голубец» прошел ремонт и снова выходит в море. Фото с сайта www.mil.ru.

В ночь на 24 апреля уничтожена очередная партия украинских морских беспилотников

Интенсивная стрельба из автоматического оружия у побережья Гагаринского округа Севастополя между 3 и 4 часами ночи на понедельник, 24 апреля, дважды прерывалась сильными взрывами. Вскоре на информационных ресурсах городской администрации появилось сообщение, что Черноморский флот (ЧФ) ВМФ России «сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде». Позднее губернатор Михаил Развожаев уточнил: один надводный дрон был уничтожен силами по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), а «второй взорвался сам». Первоначально использованную формулировку «никакие объекты повреждений не получили» вскоре заменили другой: «никаких зданий, причальных и иных сооружений не разрушено». Взрывной волной выбило остекление в ветхих и недостроенных строениях на побережье, а люди не пострадали.

Ближе к обеденному времени пришло уточнение: «В бухту Стелецкую дрон не вошел». Далее опубликовано пояснение: «Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда». Со слов администрации получается, что в момент поражения огнем моряков-черноморцев дроны находились возле выставленного на входе в бухте заграждения, «а это внешний рейд».

Выступая перед журналистами на очередном ежедневном брифинге во второй половине 24 апреля, официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Канашенков уточнил: атака на Севастополь проводилась силами трех «безэкипажных быстроходных катеров».

В тот день военные корабли, катера, вспомогательные суда и авиация ЧФ проявили повышенную активность. По-видимому, экипажи старались обнаружить и ликвидировать артефакты ночной атаки.

А вот жителям, по привычке спешившим в понедельник утром переправиться на морском трамвайчике через Севастопольскую бухту, было предложено воспользоваться наземным транспортом по причине проведения мероприятий ППДО.

Тема постоянно действующей переправы связывающий центр города с Северной стороной – довольно острая. Участок побережья, где расположена основная городская застройка, изрезан многочисленными бухтами, что затрудняет автомобильное сообщение между удаленными друг от друга районами Севастополя. В 2019 году власти заказали пять новых пассажирских катеров для сообщения с Северной стороной, выдав промышленности контракт на сумму 2,3 млрд руб. Однако намеченная на 2021–2022 годы поставка отложена на неопределенный срок. Причина – неспособность верфей приобрести необходимые комплектующие за границей. Недостающее оборудование придется изготовить на местных мощностях. До сих пор не выполнен и план правительства РФ 2017 года по постройке для Крыма пяти судов на подводных крыльях типа «Комета 120М» – готовы только два.

Но вернемся к дронам: атака 24 апреля стала второй за весну. Первый налет случился месяцем ранее. В ночь на 22 марта беспилотные аппараты смогли проникнуть в Севастопольскую бухту, но на входе в Южную были уничтожены огнем с берега и кораблей. Позднее в тот день на коллегии МО РФ 22 министр обороны Сергей Шойгу сказал, что украинская сторона предприняла очередную попытку подрыва кораблей ЧФ. Он привел подробности атаки: в ней участвовали три морских беспилотных аппарата. При попытке входа в бухту Южную безэкипажные катера обнаружил дежурный расчет и поразил цели огнем из автоматического оружия. Жители Севастополя услышали три взрыва, детонацией было повреждено остекление домов по ул. Ленина.

Весной также отмечались случаи работы систем ПВО по беспилотным летательным аппаратам и баллистическим ракетам оперативно-тактического класса типа «Гром». Все это нашло подтверждение в ежедневных сводках МО РФ.

В свою очередь, отдел информационного обеспечения ЧФ 18 апреля выпустил сообщение, что морской тральщик «Иван Голубец» приступил к выполнению задач в одном из морских полигонов акватории Черного моря.

Документ содержит следующие слова: «Экипаж осуществил поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов. Вместе с отработкой задач по прямому предназначению моряки провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде».

Напомним, что «Иван Голубец» – единственный из состава ЧФ, получивший повреждения при атаке морских дронов 29 октября 2022 года. Во всяком случае, так утверждает МО РФ.

При этом все другие атаки с моря, проведенные за все время украинской стороной на Севастополь, не нанесли никакого ущерба корабельному составу ВМФ России.

Утверждения Киева о якобы имевшем месте подрыве «Адмирала Макарова» или «другого фрегата проекта 11356Р» не нашли подтверждений. Распространенные МО РФ 30 октября фотографии стоянки кораблей данного типа в Южной бухте ясно показали: «Макаров» и соседние с ним мателоты не имели никаких видимых повреждений.

До сих пор октябрьские события проходят как самая масштабная атака украинских морских дронов с начала СВО. Для ее отражения тогда пришлось задействовать не только береговые силы и корабли, но и также и авиацию. Тогда военным удалось уничтожить четыре вражеских аппарата на внешнем рейде Севастополя и еще три – на внутреннем.

На протяжении последующих месяцев жители города могли своими глазами наблюдать выходы в море и возвращение в Севастопольскую бухту фрегатов ВМФ России. Это свидетельствует о том, что они не были выведены из строя украинскими дронами.

Вместе с самыми современными на Черном море фрегатами проекта 11356Р действует и более старый в этом классе – «Ладный» проекта 1135. Заметим, что его официальная классификация – сторожевой корабль. Отдел информационного обеспечения ЧФ в сообщении от 18 апреля утверждает, что во время учений в Черном море экипаж сторожевого корабля «отработал организацию применения оружия и технических средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при ведении боя с надводным кораблем противника».

Помимо того, в сообщении говорится, что «моряки провели артиллерийские стрельбы по воздушным целям, отработали применение средств РЭБ для отражения ракетных ударов противника, а также провели тренировки по борьбе за живучесть на ходу корабля».

Среди прочих интересных новостей весны – участие дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Алроса» в учениях ЧФ. Впервые об этом говорилось в сообщении флотской пресс-службы от 6 апреля. Оно стало первым официальным подтверждением факта восстановления боеготовности единственной на флоте субмарины проекта 877В.

«Алроса» была построена в последние годы существования СССР и одно время оставалась единственной боеготовой ДЭПЛ на Черном море. Летом 2014 года субмарина была поставлена на ремонт на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. Уже после помещения в сухой док адмиралы приняли решение усилить вооружение корабля ракетным комплексом «Калибр-ПЛ».

Из-за широкого спектра выполненных работ «Алроса» смогла снова выйти в море лишь прошлым летом. С тех пор она проходит всесторонние испытания перед окончательным включением в состав действующих сил. «В одном из морских полигонов в акватории Черного моря подводники выполнили глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению кораблем и применению вооружения на различных глубинах, а также различные способы всплытия на поверхность», – сказано в сообщении флотской пресс-службы. Отработка курсовых задач сопровождалась выполнением стрельбы из торпедных аппаратов по подводным и надводным целям. В настоящее время идет следующий этап, в ходе которого отрабатываются постановка минных заграждений и действия по уклонению от противолодочной авиации.

На этом фоне из прифронтовых регионов РФ приходят сообщения об отмене массовых мероприятий в следующем месяце. «МО РФ приняло решение не проводить парад 9 мая в Севастополе», – сообщил губернатор со ссылкой на командующего Черноморским флотом ВМФ России вице-адмирала Виктора Соколова. Пересматривают планы и муниципальные власти. «1 мая также праздничного шествия не будет», – продолжал Развожаев. Чтобы избежать больших людских скоплений, предлагается проводить мероприятия «в парках, скверах и учреждениях». Со своей стороны, глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что в этом году власти полуострова решили не проводить шествие Бессмертного полка.

Задуманное в русле майских торжеств открытие Сквера Героев специальной военной операции провели заранее – 22 апреля. Он находится в районе Парка Победы, у здания Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова. Решение о переименовании (ранее – «Сквер курсантов») принято по просьбе жен и матерей военнослужащих. Начиная с марта прошлого года в сквере высажено порядка 120 молодых деревьев в честь павших участников СВО. Только 22 апреля добавилось около полсотни саженцев, все – в память конкретным погибшим бойцам.

Согласно обещаниям главы Республики Крым, к маю завершается строительство на полуострове и подступах к нему оборонительных сооружений. Аксенов сказал, что принятое в прошлом году принципиальное решение оказалось правильным и обоснованным. «Это не значит, что фортификации будут обязательно использоваться по прямому назначению. Однако недооценивать противника не стоит. Мы обязаны подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали», – пояснил он.

Общаясь с журналистами 18 апреля, Аксенов сообщил, что все задачи по отражению потенциальных атак противника на Крым решаются. «Сил и средств для безопасности полуострова хватает», – считает губернатор.

По линии противодействия распространению пособниками киевского режима заведомо ложных сообщений о якобы начавшемся наступлении ВСУ, с последующей выдачей фейковых «оповещений жителей об эвакуации», местные власти провели ряд мероприятий. Так, 19 апреля была временно прекращена трансляция всех телепрограмм с тем, чтобы на объектах телерадиовещания провести профилактические работы по предотвращению «коммуникационных взломов и диверсий». H

Владимир Карнозов