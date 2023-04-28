Роботы соберутся в стаи и оседлают айсберги

Безэкипажные боевые машины на поле боя могут действовать как при поддержке пехоты, так и самостоятельно. Фото с сайта www.milremrobotics.com.

Как развиваются безлюдные боевые технологии за океаном

Руководство США модернизирует и обновляет системы вооружения национальных вооруженных сил, наращивая способность войск к оперативному и гибкому реагированию, адекватному противодействию угрозам национальной безопасности. Приоритет отдается новым образцам вооружения и военной техники, в том числе робототехническим комплексам (РТК).

Активно разрабатываются и внедряются наземные, воздушные и морские робототехнические комплексы, которые становятся одним из компонентов современной системы технических средств, предназначенных для ведения боевых действий против хорошо вооруженного противника в различных условиях обстановки. Имеющийся опыт использования РТК показывает перспективность данного направления.

ИСПЫТАНО В БОЯХ

Как известно, в 2003 финансовом году Конгресс США признал необходимость «срочных испытаний, производства и принятия на вооружение технологически готовых роботов и других безэкипажных машин для использования в боевых действиях».

В результате театры боевых действий США на Ближнем Востоке превратились в полномасштабный полигон проверки эффективности заложенных в РТК научно-технологических решений. К США присоединились и несколько стран НАТО.

В Ираке американцы отработали технологию отказа от численного преимущества над противником за счет технологического превосходства, использования объединенных в единую интегрированную систему технологий уничтожения противника и высокоскоростной передачи информации.

Научно-исследовательские организации и промышленные компании западных стран приступили к созданию перспективных технологий военного и двойного назначения для использования в этой предметной области.

Пентагон принял ряд программ развития наземных, надводных, подводных, воздушных и космических робототехнических комплексов, которые направлены на обеспечение технологического превосходства ВС США над армиями других стран (за счет увеличения автономности, повышения точности навигации и количества боеприпасов, энергоэффективности, достижения малошумности и т. п.).

НАЗЕМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) разрабатываются в интересах Сухопутных войск и морской пехоты. Задача по разработке и апробированию форм и способов применения НРТК возложена на командование научных исследований по строительству Сухопутных войск США.

Отмечается необходимость развития не только тактико-технических характеристик НРТК, но и возможностей по их групповому (совместному) использованию независимо от принадлежности к конкретному подразделению. Ключевое значение приобретает уровень развития коммуникации между человеком и машиной. Целью ставится наращивание «мыслительной» функции НРТК, способности самостоятельно принимать решения, достижение технического уровня, при котором устройство будет способно действовать на поле боя в качестве самостоятельной боевой или обеспечивающей единицы.

Ближе к концу текущего десятилетия повышенную актуальность получит тема выполнения боевых и обеспечивающих задач силами подразделений военнослужащих совместно с НРТК, а также группами НРТК с минимальным участием человека.

Серьезное внимание уделяется вопросам создания приемо-передающей аппаратуры. В целях увеличения дальности связи могут использоваться наземные и воздушные ретрансляторы. Автоматизированная установка ретрансляторов предполагает, что НРТК по мере ослабления сигнала от пункта управления будет выталкивать из своего грузового отсека или сбрасывать с платформы на грунт ретранслятор.

Таким образом, во-первых, можно с помощью НРТК создать сеть ретрансляторов, обеспечивающих работу технических средств в едином информационно-коммуникационном пространстве. Во-вторых, НРТК позволят увеличить дальность связи с оператором в условиях городской застройки, при работе в тоннелях, пещерах и т.п. Еще одним способом повышения качества связи в данных условиях может быть применение комплексов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

АНТРОПОМОРФНЫЕ РОБОТЫ

Особое внимание при разработке автономного применения НРТК отводится использованию антропоморфных робототехнических комплексов (АРТК) для разведывательных и специальных подразделений Сухопутных войск.

Применение АРТК приобретает наибольшую актуальность при ведении боевых действий в особых условиях. Помимо сокращения численности военнослужащих на поле боя, АРТК будут оказывать сильное психологическое воздействие на противника и вынудят его тратить на поражение роботов значительное количество боеприпасов.

АРТК могут быть использованы в составе штурмовых групп при ведении боевых действий на урбанизированной территории. Исходя из боевого порядка штурмовой группы, боевые АРТК могут применяться в подгруппах: захвата – роботы-огнеметчики; огневой поддержки – роботы-снайперы и пулеметчики; разграждения – роботы-саперы. Также роботы могут использоваться в качестве наблюдателей и разведчиков. Во всех перечисленных подгруппах они могут действовать впереди на определенном удалении от своего подразделения, прикрывая личный состав.

Боевые роботы могут включаться в состав подразделений, обороняющих отдельные здания, долговременные огневые сооружения, господствующие высоты, горные перевалы, важные узлы дорог, переправы через водные преграды и т.д. Они могут использоваться в качестве наблюдателей, снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков, огнеметчиков и саперов.

Потребность в применении АРТК будет нарастать пропорционально расширению их тактико-технических характеристик и уверенности личного состава подразделений в высоком уровне их интеллектуальных и физических способностей.

Использование АРТК до 2025 года планируется осуществлять в качестве робота-помощника, который будет сопровождать военнослужащего подобно служебной собаке. Управление им будет осуществляться голосом и/или жестами. При этом в память аппаратуры должны быть заложены физиологические особенности человека, управляющего роботом. Это необходимо для исключения несанкционированного влияния на работу АРТК других людей.

К 2030 году ожидается повышение роли роботизированных устройств за счет использования в их конструкции биодатчиков, которые позволят им без снижения скорости движения классифицировать человека и животное (например, служебную собаку) среди движущихся объектов, сравнимых с ними по размерам, – по тепловым параметрам и другим характеристикам. Чувствительная аппаратура робота будет функционировать в большей степени как комбинированный биосенсор, а не как набор электронных компонентов.

РОБОТЫ В ГРУППЕ

Групповое применение АРТК подразумевает наличие робота-руководителя, который будет посредником между военнослужащим-оператором и группой разнородных специализированных боевых роботов.

Получив задание от человека, робот-руководитель будет автоматически формировать и распределять команды управления. При этом на пульте управления оператора может отражаться информация, характеризующая деятельность робота-руководителя, а его команды могут быть скорректированы оператором. Кроме того, этот аппарат может функционировать автономно после получения задания от оператора. Робот-руководитель принимает сигналы от специализированных машин, обрабатывает их и передает на пульт управления оператора.

Управляя несколькими роботами-руководителями, оператор или расчет командного пункта сможет распределять задачи большим группам военных роботов, которые, предположительно, будут обмениваться информацией не только с управляющим роботом, но и между собой.

Возможно создание сети роботов, контролируемой одним оператором или расчетом. Дальнейшее развитие средств навигации и ориентирования таких машин заключается в создании аппаратно-программных средств, обеспечивающих не только анализ сложившейся обстановки, но и прогнозирование возможного положения движущихся объектов.

В дальнесрочной перспективе планируется создание семейства НРТК, которые будут обладать амфибийными свойствами и согласованно действовать при выполнении маневров в составе группы. Ожидается, что общее управление такими группами будет осуществляться силами 3-5 операторов.

РОБОТЫ НА МОРЕ

Надводные РТК кроме разведывательных задач осуществляют и противолодочную оборону (контроль за выходами из портов и баз, обеспечение защиты авианосных и ударных групп в районах развертывания, а также при переходах в другие районы, обеспечение действий сил специальных операций, радиоэлектронная борьба (РЭБ) и др.).

При этом выполнение задач обороны и наблюдения может осуществляться во взаимодействии с БПЛА.

Отрабатывается технология охранения стоящих в гавани военных кораблей с помощью «роя» вооруженных лодок-роботов. В 2014 году прошла тестирование технология CARACaS (Control Architecture for Robotic Agent Command and Sensing), реализуемая системой датчиков и камер различных типов, компьютеров, программного обеспечения и исполнительных механизмов, обеспечивающих согласованное выполнение боевых задач в составе «роя».

В 2015 году в США завершились морские испытания подводного автономного робототехнического комплекса – охотника, предназначенного для автономного поиска, обнаружения, идентификации и сопровождения подводных лодок и надводных судов противника в океанских и морских акваториях. Он создавался в рамках программы агентства Минобороны США DARPA по созданию автономных противолодочных охотников непрерывного слежения (ACTUV), которые могут находиться на боевом дежурстве в течение нескольких месяцев.

В рамках программы «Подводные силы» разрабатывается универсальный боевой подводно-воздушный РТК. Создаются подводные разведывательные РТК для получения данных о подводной обстановке в любом районе Мирового океана. Кроме разведывательного оборудования они будут иметь вооружение для участия в боевых действиях.

Реализуются программы разработки устанавливаемых на дне роботизированных модулей для обнаружения подводных лодок противника. Проводятся исследования по созданию биомиметических РТК и сетей необитаемых систем для непрерывной разведки подводной обстановки.

В рамках программы LDUUV (Large Displacement Unmanned Underwater Vehicle) разрабатывается подводный комплекс, который будет выступать в качестве корабля-носителя небольших автономных подводных РТК и иметь возможность выхода на связь с оператором по спутниковому каналу. Для расширения функциональных возможностей подводных РТК разрабатываются подводные генераторы для их подзарядки.

С целью обеспечения возможности оперативного развертывания ВМС США в любом районе Мирового океана проводится разработка глубоководных всплывающих хранилищ UFP (Upward Falling Payloads) для оперативного обеспечения военных кораблей техникой, запчастями или расходными материалами. По замыслу, эти автономные необитаемые подводные РТК будут длительное время находиться на океанском дне и всплывать при необходимости.

РОБОТЫ В ВОЗДУХЕ

Проведены испытания технологии дозаправки БПЛА топливом в воздухе с самолета и другого беспилотника, а также технологии подзарядки бортовых источников питания лазерным лучом. В ходе испытаний отрабатывались новые технологии: позиционирование при помощи дифференциального GPS, оптические и лазерные системы позиционирования, измерение дальности. Достигнутые результаты позволят в дальнейшем формировать полностью автономные беспилотные ударные крылья, способные наносить удары в любом регионе мира.

Разрабатывается технология использования БПЛА в качестве носителя одноразовых дронов для решения различных задач (одновременная разведка на больших площадях, прорыв или поражение активных средств противовоздушной обороны противника и др.), которые могут самоуничтожаться после выполнения задания.

В рамках программ Cicada (Covert Autonomous Disposable Aircraft), ICARUS (Inbound, Controlled, Air-Releasable, Unrecoverable Systems) и LOCUST (Low-Cost UAV Swarming Technology) создаются малогабаритные беспилотники, способные выполнять боевые задачи одновременно в составе «стаи» как во время наступательных, так и оборонительных боевых действий. Их можно будет запускать с кораблей, армейских автомобилей, самолетов, робопарашютов и с других беспилотных аппаратов.

Предусматривается обеспечение взаимодействия БПЛА между собой, с пилотируемыми самолетами, с наземными (сухопутными) и надводными РТК, а также распределение разведывательной информации между различными пользователями в ходе наступательной операции, в том числе передача разведывательных данных непосредственно на носимые военнослужащими мобильные терминалы, в частности, на гибкие OLED дисплеи, монтируемые на руке.

Технология прорыва системы ПВО противника реализуется в рамках проекта LOCUST, предусматривающего последовательный запуск автономных одноразовых дронов в воздух при помощи трубной пусковой установки, после чего беспилотники связываются между собой и взаимодействуют для коллективного выполнения поставленной задачи. Они могут вскрывать расположение его средств ПВО и давать целеуказание другим средствам.

Разрабатывается технология переброски разведывательно-ударных беспилотников в любой район земного шара с помощью различных летающих платформ. В рамках данной технологии предусматривается разработка скоростных БПЛА, менее уязвимых для средств ПВО.

РОБОТЫ В АРКТИКЕ

Большое значение в США придается проведению учений с использованием различных РТК – как с участием воинских подразделений, так и без них. С целью расширения возможностей ведения боевых действий в различных регионах мира, оперативного восполнения потерь и уменьшения зависимости от служб материально-технического обеспечения войск разрабатываются технологии изготовления БПЛА методом 3D печати с помощью полевых лабораторий.

В связи с таянием арктических льдов интенсифицировались исследования Арктики с использованием робототехники. Основным направлением исследовательской деятельности ВМС США является создание мобильных роботизированных средств сбора, анализа и передачи оперативной гидрографической информации для обеспечения деятельности атомных подлодок. Эти работы выполняются силами РТК, создаваемых ВМС США для мониторинга гидрографической обстановки в российском секторе Арктики.

Разрабатывается технология непрерывного освещения подводной обстановки в Арктике путем развертывания сети устанавливаемых на айсбергах и больших льдинах магнитных (сверху) и акустических (снизу) датчиков, а также плавающих буев с датчиками. По замыслу, данная сеть дополнит традиционные способы сбора информации.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.