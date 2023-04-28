Войти
Независимое военное обозрение

Спецоперацию поддержат законами

136
0
0
Все, кто с оружием в руках борется за Россию, получат одинаковые права и привилегии. Кадр из видео Министерства обороны РФ
Все, кто с оружием в руках борется за Россию, получат одинаковые права и привилегии. Кадр из видео Министерства обороны РФ.

Путин высказался за равные условия для всех участников СВО

На встрече 24 апреля с первым заместителем председателя Совета Федерации (СФ) Андреем Турчаком президент РФ Владимир Путин потребовал «безусловно обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию». Глава государства пояснил: «Нам не важно, к какой категории человек относится; важно, как он относится к Родине, – это принципиальный вопрос».

Относительно денежного довольствия «бойцов на передовой» отмечена положительная тенденция по выравниванию выплат. Вместе с тем констатировано, что в положении мобилизованных контрактников и добровольцев остаются нежелательные диспропорции. Мобилизованный доброволец получает 195 тыс. руб., где бы он ни находился: на «передке», в тылу; а контрактник – только если он непосредственно на передовой. Устранить эту «диспропорцию» поможет «точечная законодательная работа» по уравниванию положения всех участников СВО. «Так и надо сделать», – согласился Путин.

Предлагается установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки. Если регионы страны с низкой бюджетной обеспеченностью не способны самостоятельно его обеспечить, им придет дополнительная поддержка из центра.

Профильный комитет СФ проанализировал более 25 тыс. обращений, что позволило парламентской группе наработать «системные законодательные решения» для Государственной думы. Принят законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые сражались за Донбасс начиная с 2014 года. На рассмотрении находится другой законопроект, предоставляющий право участникам СВО и их семьям на бесплатную юридическую помощь. Вносятся поправки в Трудовой кодекс на сохранение рабочего места за мобилизованным или добровольцем.

Необходимо совершенствование правовой базы мобилизационной экономики. Инициативная разработка вооружения, военной и специальной техники сопряжена с прохождением большого числа бюрократических процедур. Требуются тактико-техническое задание, множество согласований, одобрение замминистра обороны. Поэтому ведущиеся энтузиастами многочисленные разработки остаются не у дел. Противник же активно продвигает собственные подобные проекты, доводит их до реального боевого применения. Профильный комитет СФ предлагает упростить действующие требования к разработчикам оружия. Рекомендованные поправки занесены в протокол совместного заседания с рабочей группой под председательством вице-премьера Дениса Мантурова и ждут одобрения главы государства. H


Владимир Карнозов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
СФ
Похожие новости
22.07.2020
Заложены фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» проекта 22350
05.06.2020
Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот
28.11.2019
От ледоколов до подлодок: Путин заложил корабль "Николай Зубов"
25.04.2019
Надежда на серию: для ВМФ России заложили несколько новых кораблей
25.04.2019
Заложены фрегаты "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" проекта 22350
20.05.2016
Севморпуть пока не стал Суэцем
31.07.2013
Авианосцы амбиций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 00:38
  • 2
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 28.04 00:11
  • 48506
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.04 21:47
  • 1
Подлодкам из серии "Варшавянок" присвоят имена городов новых регионов России
  • 27.04 21:34
  • 1
Для Северного флота планируется построить шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 06363
  • 27.04 21:29
  • 1
Специалисты инженерных войск ВВО провели тренировку по применению роботизированного комплекса "Уран-6"
  • 27.04 21:13
  • 1
На Украине заявили, что обучили более 7 тыс. операторов беспилотников для ВСУ
  • 27.04 20:56
  • 1
Роскосмос еще не разобрался, что повредило корабли "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21"
  • 27.04 20:51
  • 1
Полет пары стелс-штурмовиков F-117 на малой высоте попал на видео
  • 27.04 19:19
  • 1
МС-21 обойдется в разы дешевле западных конкурентов
  • 27.04 19:04
  • 1
Посольство России: Лондон не уйдет от ответственности за передачу ВСУ снарядов с ураном
  • 27.04 18:55
  • 1
Минобороны РФ сообщило о патрулировании нейтральных вод Баренцева и Норвежского морей двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160
  • 27.04 16:21
  • 60
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.04 15:44
  • 2
В США оценили новый комплекс связи для Су-57
  • 27.04 15:43
  • 3
СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова
  • 27.04 15:06
  • 440
Международные расчеты, минуя доллар, по странам