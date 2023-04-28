Спецоперацию поддержат законами

Все, кто с оружием в руках борется за Россию, получат одинаковые права и привилегии. Кадр из видео Министерства обороны РФ.

Путин высказался за равные условия для всех участников СВО

На встрече 24 апреля с первым заместителем председателя Совета Федерации (СФ) Андреем Турчаком президент РФ Владимир Путин потребовал «безусловно обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию». Глава государства пояснил: «Нам не важно, к какой категории человек относится; важно, как он относится к Родине, – это принципиальный вопрос».

Относительно денежного довольствия «бойцов на передовой» отмечена положительная тенденция по выравниванию выплат. Вместе с тем констатировано, что в положении мобилизованных контрактников и добровольцев остаются нежелательные диспропорции. Мобилизованный доброволец получает 195 тыс. руб., где бы он ни находился: на «передке», в тылу; а контрактник – только если он непосредственно на передовой. Устранить эту «диспропорцию» поможет «точечная законодательная работа» по уравниванию положения всех участников СВО. «Так и надо сделать», – согласился Путин.

Предлагается установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки. Если регионы страны с низкой бюджетной обеспеченностью не способны самостоятельно его обеспечить, им придет дополнительная поддержка из центра.

Профильный комитет СФ проанализировал более 25 тыс. обращений, что позволило парламентской группе наработать «системные законодательные решения» для Государственной думы. Принят законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые сражались за Донбасс начиная с 2014 года. На рассмотрении находится другой законопроект, предоставляющий право участникам СВО и их семьям на бесплатную юридическую помощь. Вносятся поправки в Трудовой кодекс на сохранение рабочего места за мобилизованным или добровольцем.

Необходимо совершенствование правовой базы мобилизационной экономики. Инициативная разработка вооружения, военной и специальной техники сопряжена с прохождением большого числа бюрократических процедур. Требуются тактико-техническое задание, множество согласований, одобрение замминистра обороны. Поэтому ведущиеся энтузиастами многочисленные разработки остаются не у дел. Противник же активно продвигает собственные подобные проекты, доводит их до реального боевого применения. Профильный комитет СФ предлагает упростить действующие требования к разработчикам оружия. Рекомендованные поправки занесены в протокол совместного заседания с рабочей группой под председательством вице-премьера Дениса Мантурова и ждут одобрения главы государства. H

Владимир Карнозов