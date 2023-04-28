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Интерфакс-АВН

Пашинян обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Лачинском коридоре

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Глава МИД Франции Катрин Колонна
Глава МИД Франции Катрин Колонна.
Источник изображения: Stephane de Sakutin/ Pool Photo via AP

Ереван. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер Армении Никол Пашинян и глава МИД Франции Катрин Колонна обсудили на встрече в четверг в Ереване ситуацию в Лачинском коридоре.

"Стороны обсудили гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, ситуацию в Лачинском коридоре, заявили о необходимости разблокирования Лачинского коридора, о недопустимости односторонних шагов со стороны Азербайджана, в том числе, установки КПП в Лачинском коридоре", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян и Колонна обсудили также вопросы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, заявили о важности эффективной деятельности миссии ЕС в Армении.

Пашинян на встрече выразил удовлетворение динамикой отношений между Арменией и Францией, "которая имеет потенциал развития".

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Страны
Азербайджан
Армения
Франция
Проекты
Евросоюз
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