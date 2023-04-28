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ТАСС

Космонавт на МКС провел тренировку по стыковке руки-манипулятора со шлюзовой камерой

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Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Шлюзовая камера будет перенесена с модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука"

МКС, 27 апреля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев провел на борту Международной космической станции (МКС) тренировку по стыковке руки-манипулятора ERA со шлюзовой камерой, передает в четверг его коллега, спецкор ТАСС Дмитрий Петелин.

Как рассказал Петелин, во время предстоящих выходов в открытый космос шлюзовая камера будет перенесена с модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука". Операция будет выполнена при помощи манипулятора ERA, которым предстоит управлять Федяеву. В свою очередь Петелин и космонавт Сергей Прокопьев подключат шлюзовую камеру к "Науке". "Тестовая стыковка проводится, чтобы сгладить все "неровности" перед выходом в открытый космос", - пояснил спецкор ТАСС.

20 апреля в Роскосмосе сообщали о планах выхода в открытый космос по российской программе 26 апреля. Позже в госкорпорации заявили о переносе внекорабельной деятельности на начало мая в связи с необходимостью более детальной проработки его задач.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

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