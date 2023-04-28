Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются

Глава "Росатома" Лихачев заявил о предчувствии активизации боевых действий в районе ЗАЭС

АЭС "АККУЮ", 27 апр - РИА Новости. Украина продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, есть ощущение возможной активизации военных действий на этом направлении, заявил в четверг после церемонии завоза первого топлива на АЭС "Аккую" в Турции гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Лихачев ранее принял участие в церемонии с турецким коллегой и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Да, это точно. Мы регулярно обсуждаем при малейшей возможности ситуацию на Запорожской АЭС, есть как хорошие новости, так и не очень", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, обсуждал ли он с Гросси ситуацию на ЗАЭС. По его словам, более четырех тысяч человек законтрактованы или ожидают контрактации.

"Присутствуют специалисты МАГАТЭ, как раз сегодня произошла ротация параллельно с церемонией (на "Аккую"). Тревога состоит в том, что нагнетание обстановки с украинской стороны продолжается - и в части давления на персонал, и такое предощущение возможной активизации военных действий на этом направлении", - заявил Лихачев.

Гросси заявил РИА Новости перед церемонией, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным приняли участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".

Доставка свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин станет ключевым событием 2023 года в строительстве этой атомной электростанции – крупнейшем проекте в истории российско-турецкого сотрудничества, подчеркивал "Росатом".

Ядерное топливо на станции поместили в хранилище свежего топлива. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика.