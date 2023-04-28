Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113

Российские разведчики под Донецком отвоевали у ВСУ американский бронетранспортер M113

ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Российские разведчики на донецком направлении отобрали в ходе ночного штурма у ВСУ бронетранспортер M113 производства США, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с позывным "Ганс".

"В ходе ночного штурма была обнаружена боевая машина пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница. Экипаж выпрыгнул и попытался убежать, но был уничтожен. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это М113. Машина будет работать, воевать с противником", - сказал собеседник агентства. По его словам, российские бойцы уже приступили к ремонту трофейной машины, натянули гусеницу и занимаются мотором.