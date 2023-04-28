Эрдоган сообщил Путину о возможности создания рабочей группы по Украине

Президенты Турции и России обсудили по телефону ситуацию на Украине и реализацию зерновой сделки

АНКАРА, 27 апреля. /ТАСС/. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во время состоявшихся в четверг телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине, реализацию зерновой сделки и создание рабочей группы по урегулированию украинского кризиса.

Как сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера, в ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с российской специальной военной операцией, и "работа в рамках зернового соглашения".

"Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы могут появиться в рамках рабочей группы, которую предлагается создать", - отметили в канцелярии. Кроме того, собеседники обсудили последние события в Сирии.