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ТАСС

Эрдоган сообщил Путину о возможности создания рабочей группы по Украине

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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Vyacheslav Prokofyev/ Pool Kremlin/ Sputnik/ AP

Президенты Турции и России обсудили по телефону ситуацию на Украине и реализацию зерновой сделки

АНКАРА, 27 апреля. /ТАСС/. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во время состоявшихся в четверг телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине, реализацию зерновой сделки и создание рабочей группы по урегулированию украинского кризиса.

Как сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера, в ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с российской специальной военной операцией, и "работа в рамках зернового соглашения".

"Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы могут появиться в рамках рабочей группы, которую предлагается создать", - отметили в канцелярии. Кроме того, собеседники обсудили последние события в Сирии. 

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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