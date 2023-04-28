В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины

TAC: для прекращения конфликта на Украине надо дать России то, что она хочет

Чтобы прекратить конфликт на Украине, нужно дать России то, что она хочет, – стать одним из пяти "мировых полицейских", пишет TAC. Кроме того, нужно снять все санкции и помнить, что Москва никогда не согласится на вступление Киева в НАТО.

Чтобы разобраться в ситуации, надо спросить, чего хотело и хочет российское государство – царское, демократическое, коммунистическое и авторитарное.

Многие известные сторонники опрометчивых американских войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, а также необдуманных интервенций в Югославии, Сирии и Ливии, породивших дестабилизирующие потоки беженцев, вполне предсказуемо поддержали госсекретаря Энтони Блинкена, который до начала российской военной операции упрямо твердил о неизбежном вступлении Украины в НАТО. Блинкен, а также советник по национальной безопасности Джейк Салливан – убежденные клинтонианцы. Они в полной мере поддерживают проект натовской экспансии, против которой выступали Джордж Кеннан, Уильям Перри, Джек Мэтлок и прочие.

Это свое упрямство Блинкен и иже с ним противопоставляют тому, что уже давно понятно мне и многим другим: пост-хрущевская Украина – это искусственное образование. Проходящие там выборы продемонстрировали резкие расхождения по региональному, национальному и религиозному признакам. В Крыму, который до 1954 года был российским, традиционно преобладает русская культура, а к 1959 году там проживало всего 22% украинцев. Донбасс входил в индустриальный пояс России. Заседания в парламенте единой Украины больше напоминают матч регби, нежели нормальные парламентские слушания. Украинский режим был практически таким же коррумпированным, как российский, а темпы экономического роста в стране были ниже. США поступили мудро, решив не делать серьезную проблему из того, что Москва аннексировала Крым.

Свои дальнейшие действия Путин, по всей видимости, предпринял в надежде на то, что Украина быстро рухнет и немедленно вступит в союз с Россией. Этого не произошло. Но чтобы Москва захотела оставить эту авантюру, ей надо будет предложить какие-то стимулы.

Чтобы разобраться в ситуации, надо спросить, чего хотело и хочет любое разумное российское государство – царское, демократическое, коммунистическое и авторитарное. Ответ следующий. Оно хочет того, что было обещано Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых полицейских. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров недавно как раз об этом и говорил, хотя никто его не слушал.

Согласованное в Тегеране и Ялте послевоенное устройство предусматривало создание своеобразного "священного союза" в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН, а не мирового правительства, в основе которого лежит принцип равенства государств, как это было в Лиге Наций. Этот союз, вслед за которым была сформирована система Европейского концерта и конференций, обеспечил сто лет мира без крупных войн. И в Тегеране, и в Ялте Рузвельт сосредоточил внимание на создании ООН, о чем пишут Роберт Дивайн (Robert Divine) в книге "Рузвельт и Вторая мировая война" (Roosevelt and World War II, 1969 г.) и Фрэнк Костильола в работе "Утраченные альянсы Рузвельта" (Roosevelt’s Lost Alliances, 2011 г.)

В Ялте Рузвельт пошел на уступки Сталину по таким вопросам как Курильские острова и Калининград, и это был оправданный поступок. Ему надо было уговорить СССР принять участие в конференции по созданию ООН, которая состоялась в Сан-Франциско и была расценена Рузвельтом и его госсекретарем Эдвардом Стеттиниусом (Edward Stettinius) как великая дипломатическая победа. Впоследствии советские и российские министры иностранных дел, а также Михаил Горбачев призывали сформировать военный комитет ООН как миротворческий механизм, а также периодически проводить конференции пяти великих держав в соответствии с Уставом ООН. Президент Никсон в одной из своих поздних книг призывал к созыву саммитов великих держав по примеру франко-германской модели, разработанной Де Голлем и Аденауэром.

Узаконивание такой практики помогло бы русским как минимум спасти лицо. А арестованные западными странами российские средства в размере нескольких миллиардов долларов можно было бы потратить на компенсации семьям погибших в ходе вооруженного конфликта. Однако вместо этого санкционный царь из Госдепартамента восторженно сообщает о сокращении российских валютных резервов из-за военных действий, как будто обнищавшая Россия станет бастионом мира, а не анархии. Процесс урегулирования должен предусматривать снятие санкций на весь импорт, за исключением товаров военного назначения. Неэффективность санкций в установлении мира 45 лет демонстрирует Иран, 60 – Куба и 70 – Северная Корея.

Украина заинтересована во вступлении в ЕС, и это вполне законный интерес. Но делать это она должна на условии ограничения внешних пошлин ЕС в торговле между Москвой и Киевом. Здесь примером могут послужить отношения Евросоюза с Норвегией и Швейцарией, которые являются членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Членство Украины в Содружестве Независимых Государств должно быть не номинальным, а реальным. В советскую эпоху экономики России и Украины были тесно взаимосвязаны. Москва по вполне понятным причинам не хочет балканизации постсоветской экономики, чем-то похожей на распространение барьеров и пошлин, которое оказало катастрофическое воздействие на страны-преемницы империй Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов и османов.

Западная военная помощь Киеву, носящая в основном неограниченный характер, должна продолжаться из-за горького опыта Украины. Но ни одно российское правительство не захочет, чтобы эта страна стала полноправным членом НАТО. Норвегия и Дания, являющиеся членами альянса, ограничивают присутствие иностранных военных баз и войск на своей земле. Германия и Франция в прошлом препятствовали вступлению Украины и несомненно будут делать это впредь. Это серьезное препятствие.

Лидеры обеих стран должны получить гарантии, что их не экстрадируют в Гаагу или куда-то еще. Как отмечал ветеран итальянской дипломатии министр иностранных дел Карло Сфорца (Carlo Sforza), диктаторы не хотят слезать с оседланного ими тигра, так как могут оказаться у него в пасти. История XIX века показывает, что побежденных глав государств не казнили. Наполеона отправили на Эльбу, а потом на остров Святой Елены. Императору Германии Вильгельму II, императору Австро-Венгрии Карлу и последнему турецкому султану дали возможность дожить остаток дней за рубежом. А лидерам коммунистических государств, которые в 1989 году добровольно отказались от власти (исключением стал непреклонный Чаушеску) позволили мирно жить в собственных странах.

Судить лидеров за военные преступления могут только их собственные народы. Со стороны США, которые не являются членом Международного уголовного суда, чистым лицемерием будет требовать и содействовать экстрадиции. В этом случае американские руководители становятся похожи на последователей убийц царской семьи в Екатеринбурге.

Если и были какие-то шансы на "бархатный развод" России и Украины, наша поддержка оранжевой революции этому никак не помогла. (Помните "печеньки на Майдане", которые раздавала дама, до сих пор являющаяся высокопоставленной чиновницей в нашем Госдепартаменте, как это ни ужасно.) Эффективность украинского сопротивления России в меньшей степени объясняется мощным укреплением единства в стране и всплеском патриотизма. Гораздо важнее те 30 миллиардов долларов военной помощи, которые Украине выделили 1989 года. Это больше, чем получили все прочие страны, за исключением Израиля и Египта.

Для урегулирования конфликта надо стремиться не к созданию железного занавеса или "нерушимой границы", какая существует между Индией и Пакистаном, а к возобновлению взаимозависимости, развитию двустороннего туризма, совместного железнодорожного сообщения и гражданской авиации, почтовых услуг, а также к представительству двух стран в руководстве как минимум некоторых культурных институтов.

Статья 19 пакта Лиги Наций, включения которой добился Ллойд Джордж, когда его подчиненные начали возражать против драконовских положений Версальского договора, допускала пересмотр соглашений с согласия Совета Лиги Наций. Этот орган в начале своего существования рассмотрел и разрешил немало споров. Будет не очень сложно наделить такими же полномочиями Совет Безопасности ООН.

Когда наше оправданное возмущение жестокостью Путина пойдет на убыль, надо будет прислушаться к ценному и основополагающему наблюдению Лаврова, который сказал, что мир по-американски сегодня недееспособен. "Мы не можем быть мировыми полицейскими", – сказал в 1920 году премьер-министр Эндрю Бонар Ло (Andrew Bonar Law), спасая Британию и Турцию от разрушительной войны. Мир 50-х давно канул в Лету, и великие державы уже не бомбят друг друга в пух и прах. Орган, призванный поддерживать порядок в мире, и постоянных его членов надо уважать. Для этого необходимо признать разумные сферы влияния. Оказавшаяся в сложном положении Украина как будто готова отказаться от своего стремления к членству в НАТО. В Минских соглашениях она обязалась предоставить существенную автономию части Донецкой и Луганской областей.

Мне кажется маловероятным, что Россия будет и дальше предпринимать попытки по захвату и подчинению себе Украины. Издержки оказались выше ожидаемых. Спустя какое-то время Путина за его авантюризм постигнет судьба Хрущева. Русские наверняка помнят, что после Второй мировой войны понадобилось несколько лет, чтобы ценой нескольких тысяч солдатских жизней подавить поддержанное Западом восстание на Украине. Каким бы отвратительным ни казался нам российский режим, это не персональная диктатура Саддама или Каддафи. С нашей стороны будет большой ошибкой делать вид, что это не так.

А еще нам придется отправить в отставку Блинкена и Салливана. Стоит вспомнить, что их коллеги Раск и Банди высмеивали политика Эдлая Стивенсона, который с самого начала советовал договориться о взаимном выводе российских ракет с Кубы и американских из Турции. В конечном итоге эти крикуны и задиры согласились именно на такую сделку, подойдя к самому краю пропасти ядерной войны. Правда, они несколько лет скрывали это, принимая во внимание политические амбиции Роберта Кеннеди. Раск и Банди усидели в своих креслах, о чем впоследствии, когда началась война во Вьетнаме, пожалела вся страна. Позволить это Блинкену и Салливану никак нельзя.

Автор статьи: историк Джордж Либманн (George Liebmann)