Украина надеется на победу Байдена. Но он ей все равно не поможет

ЕП: в США отказ от рисков ядерной войны предпочли "победе" Украины

Стратегия США на Украине преследует две цели – противодействовать России и не допустить третьей мировой войны, пишет "Европейська правда". В случае переизбрания Байдена более четко проявится желание Вашингтона бросить силы на то, чтобы предотвратить ядерный апокалипсис.

Президент Байден принял решение идти на второй президентский срок. Решение, которое ему далось особенно сложно и которое не вызывает энтузиазма ни у избирателей его собственной партии, ни, кажется, у него самого.

Наверное, довольно сложной будет и президентская кампания, главным соперником в которой будет, очевидно, преклонный возраст Байдена. Ему придется отстаивать второй срок в Белом доме в условиях, когда избиратели будут оценивать не столько то, что он заявит и сделает, а как он это скажет и сделает. Иными словами, больше будут оценивать его умение управлять собой, чем управлять страной.

Вполне вероятно, что будет возникать все больше вопросов относительно его способности самостоятельно генерировать и принимать те или иные решения. И как следствие – преувеличение роли или даже демонизация отдельных советников, хотя наиболее влиятельные советники чаще всего те, чья позиция отражает позицию самого президента.

Что это решение будет означать для отношений Украины и США, а также для украинского противодействия России? Ведь отныне – с момента официального объявления о намерении баллотироваться – Украина начинает взаимодействовать с Байденом не только как с президентом, но и как с кандидатом в президенты.

Украина в фокусе избирательной кампании

Сегодня до конца непонятно, насколько Украина будет определена как один из вопросов, которые в США обычно классифицируют как президентское legacy (наследие), в частности его первого президентского срока.

Каким этот первый срок является для Украины? И как нам поможет (или навредит), если у Байдена – скорее всего, уже по результатам украинского контрнаступления – решат сделать Украину одним из ключевых вопросов кампании?

Или сама кампания заставит сделать это, учитывая тот факт, что за период президентства Трампа Украине просто не хватило времени выбраться из категории внутриполитических вопросов, в которые ее начали погружать еще во время избирательной кампании 2016 года, и переместиться в классическое, хотя и особенное на фоне российской спецоперации, внешнеполитическое досье.

Для тех, кто хорошо знаком с политической карьерой Байдена, его президентство оказалось достаточно предсказуемым для Украины.

Конфликт, конечно, несколько подкорректировал приоритеты нынешней администрации – вместо борьбы с коррупцией и реформами, которые вызывали наиболее живой интерес Байдена в контексте Украины за время его вице-президентства (именно коррупцию он считал главной угрозой безопасности для Украины), фокус полностью сместился на безопасность и военную поддержку.

Однако даже конфликт не смог существенно подкорректировать политический стиль Байдена. Украине пришлось почувствовать на себе все наработанные за полвека в американской политике не только преимущества, но и недостатки байденовского стиля – его знаменитую нерешительность, чрезмерную осторожность в действиях (но не в заявлениях), мучительное просчитывание всех возможных и невозможных рисков.

А еще – вербальную размытость относительно того, что администрация будет делать (поддерживать так долго, как нужно), и излишнюю конкретизацию того, чего администрация не собирается делать (не будет посылать американских военных, не будет предоставлять F16). Причем совсем не обязательно, что в конце концов не сделает.

В целом оценка президентства Байдена, как и оценка того, насколько он является "хорошим" кандидатом для Украины, зависит от планки ожиданий от Вашингтона.

Если речь идет об уровне поддержки, достаточном для того, чтобы остановить Путина в принципе и выстоять как государству, то, конечно, Украина должна быть благодарна Байдену и всячески надеяться на его переизбрание.

Ведь вряд ли у кого-то могут в принципе быть сомнения, что Украина выстояла не только благодаря нашим вооруженным силам, но и американским разведданным и военной помощи. Беспрецедентной с точки зрения официального Вашингтона, все еще дозированной, как это видят из Киева.

Однако, если ожидание сводится к тому, что результатом поддержки Украины должна стать наша победа в украинском понимании этого слова, то здесь, очевидно, неудовлетворенность и разочарование президентством Байдена присутствует и будет неизбежным.

Украинская стратегия Байдена

Администрация Байдена четко и откровенно дала понять устами советника по вопросам нацбезопасности, что ее политика в отношении Украины преследует две цели – помогать Украине выстоять и не допустить третьей мировой войны.

Однако решения, которые принимаются (а главное – не принимаются) администрацией президента США, свидетельствуют о том, что главный фокус делается именно на втором элементе этой политики.

Именно это, так и выглядит, и является ключевой задачей Белого дома, а не победа Украины, которая для принимающих решения американцев все еще остается довольно абстрактным, в определенной степени философским понятием. Тогда, когда страх стать президентом, при котором мир оказался на грани ядерной катастрофы, вполне реален и ощутим во многих, прежде всего в правительственных кабинетах.

К этому страху еще стремительно добавляются панические настроения по поводу того, чтобы не оказаться с выхолощенными складами вооружений перед потенциальным конфликтом с Китаем.

И тут возникает вопрос: разве победа Украины в конфликте не станет и победой Байдена, способствуя, таким образом, его переизбранию?

Да, но проблема заключается в том, что для усиления позиций Байдена во время кампании ему, очевидно, достаточно будет и того, что в США называют "negotiated peace" (мир, достигнутый в результате переговоров), который он может "продать" избирателю как достигнутое им завершение конфликта.

Также как канцлер Меркель в свое время пыталась "продать" немецкому избирателю Минские договоренности, как остановленное ею кровопролитие на Украине.

В подобной ситуации Киев находился в последние месяцы президентства Обамы, когда на нас оказывалось давление со стороны Белого дома с требованиями выполнить Минские договоренности, местами – на российских условиях. Тем более, основные фигуранты этого давления занимают видные позиции и в администрации Байдена. И кто знает, какие роли они будут играть во время кампании…

К тому же политика Байдена в отношении конфликта на Украине – а именно выбранная им срединная линия по масштабам и темпам поддержки – как раз принадлежит тем его политикам, которые в целом поддерживаются в американском обществе. А если поддерживаются, то какой смысл их существенно корректировать?

Хорошей новостью для Киева является то, что при сохранении подобного расклада поддержка будет продолжаться.

Однако плохая новость заключается в том, что пересмотра стратегии от "так долго, как нужно" до "в том объеме, как нужно для победы" при президентстве Байдена вряд ли стоит ожидать.

Другой вопрос, есть ли другой реальный кандидат в президенты США, который был бы готов инвестировать в победу Украины? Пока неочевидно. А на фоне Трампа Байден вообще может выглядеть как настоящий круг спасения…

Почти наверняка можно утверждать, что, кроме Байдена, никто из основных кандидатов лучше не понимает ни Украины, ни ее веса в регионе, ни последствий конфликта для глобальной безопасности и демократии…

Однако проблема заключается в том, что это понимание не всегда трансформируется в соответствующие практические действия. В вербальную политику – да, в практические действия – нет.

При Байдене четко вырисовывается желание Вашингтона оказывать Украине ту поддержку, которую они считают для нас наиболее нужной, а не ту, которую больше всего просит Украина.

С усилением амбициозности наших запросов эта асимметрия будет нарастать.

Но асимметрия лучше, чем отсутствие понимания поддержки в принципе или ее чрезмерная обусловленность, которая может возникнуть при президенте Трампе или, например, уже на этом этапе зацикленного на стратегии "сначала Китай" Де Сантиса.

Однако лучшим президентом США для Украины в конечном итоге станет тот, кто будет иметь политическое мужество превратить Украину из партнера в союзника США.

Сделав все для того, чтобы Украина стала членом НАТО (и позиция администрации Байдена в этом вопросе является абсолютно нерелевантной), или же через двусторонние или многосторонние гарантии безопасности на пути к этому членству.

Пока Украина будет оставаться союзником США только в своей собственной политической риторике, каждые президентские выборы в Соединенных Штатах будут для нас меньшим или большим, но испытанием.

Автор: Алёна Гетманчук