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ЦАМТО

Австралийская компания EOS получила второй заказ на поставку ДУМВ ВС Украины

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ДУБМ Electro Optic Systems (EOS)
ДУБМ Electro Optic Systems (EOS).
Источник изображения: eos-aus.com

ЦАМТО, 27 апреля. Австралийская компания Electro Optic Systems (EOS) 25 апреля объявила, что ее подразделение EOS Defense Systems заключило второй договор на поставку ВС Украины до 50 дистанционно управляемых модулей вооружения (ДУМВ), включая боеприпасы, запасные части и сопутствующие услуги.

Контракт стоимостью до 41 млн. долл. США (около 61 млн. австрал. долл.) предусматривает поставку Украине ДУМВ в течение 2023-2024 гг. Он является дополнением к ранее объявленному контракту на поставку ВСУ компанией EOS до 100 боевых модулей стоимостью до 80 млн. долл.

Точный тип поставляемых модулей вновь не раскрывается. В соответствии с типичными условиями контрактов военного времени, соглашение допускает возможность условно досрочного расторжения в пользу заказчика (контракт заключен с т.н. отлагательным условием).

При реализации контракта EOS будет опираться на свою сеть поддержки и цепочку поставщиков, состоящую из более чем 100 компаний, расположенных в Австралии и других странах.

Как заявлено, EOS продолжит проработку других возможностей организации прямых поставок своей продукции на Украину и в другие страны, оказывающие ей поддержку.

Как сообщал ЦАМТО, 3 апреля Electro Optic Systems объявила о заключении с украинской компанией "СпецТехноЭкспорт" (SpetsTechnoExport) контракта с отлагательным условием, предусматривающего поставку ВС Украины ДУМВ на сумму до 80 млн. долл. США (около 120 млн. австрал. долл.). Соглашение предусматривает поставку на Украину в течение 2023-2024 гг. до 100 тяжелых ДУМВ, включая запасные части и сопутствующие услуги.

При этом не раскрывается, какая техника будет оснащена ДУМВ австралийского производства, однако приобретение модулей совпало с заказом Украины на поставку первых 100 производящихся в Польше ББМ "Росомак".

Electro Optic Systems предлагает потенциальным заказчикам несколько боевых модулей с различными типами вооружениями: от сверхлегкого R150 до тяжелых R800 и T2000. На текущий момент заказчикам из Австралии, Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии было продано более 2500 ДУМВ.

Наиболее широко распространен ДУМВ версии R400S. Максимальная масса модуля (с вооружением, минимальным комплектом бронирования и боекомплектом) в конфигурации с 30-мм пушкой M230LF и 7,62-мм пулеметом M240 составляет 410 кг. Боекомплект – 75 30-мм патронов и 500 7,62-мм патронов. Блок наблюдения комплектуется дневными/тепловизионными камерами и лазерным дальномером, обеспечивает обнаружение целей на дальностях до 12 км днем и 13,7 км ночью.

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Страны
Австpалия
Польша
США
Украина
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