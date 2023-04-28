Запад потерял контроль над украинскими "ястребами"

Spectator: рост амбиций украинских спецслужб вызвал тревогу в США

Информация о подготовке украинскими спецслужбами "массовых ударов" по России и организации диверсий и терактов на ее территории не на шутку обеспокоила Вашингтон, пишет Spectator. Потеря западными кураторами контроля над киевскими "ястребами" чревата резкой эскалацией конфликта.

Марк Галеотти

Нет никаких сомнений в том, что Запад поддерживает борьбу Украины за суверенитет и выживание. Как нет их и в том, что, несмотря на все громкие слова, эта поддержка обусловлена и ограничена желанием предотвратить эскалацию конфликта. Что наглядно продемонстрировали недавние разоблачения об отношениях Вашингтона с Кириллом Будановым, начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

На этой неделе газета The Washington Post сообщила, что в преддверии годовщины начала конфликта Буданов приказал подготовить "массовые удары" по целям на территории России, включая Москву, с использованием "всего, что имеется у ГУР", как гласит секретный отчет АНБ США. Одним из упомянутых в статье вариантов была бомбардировка черноморского портового города Новороссийск начиненными взрывчаткой БПЛА. Другим значились диверсии в отделениях полиции и на аналогичных объектах приграничных городов.

Как бы там ни было, согласно последовавшему вслед за этим отчету ЦРУ, Буданов "по просьбе Вашингтона согласился отложить удары". Подразумевается, что там отвергли всю идею диверсионной кампании внутри России, а некоторые даже сочли целесообразным призвать вмешаться президента Владимира Зеленского.

Это не первый случай, когда американцы выражают обеспокоенность амбициями украинских спецслужб в целом и генерал-майора Буданова в частности. Этот 37-летний "юноша" (по стандартам высшего командования Украины и мировых спецслужб) имеет репутацию талантливого, одаренного воображением и целеустремленного офицера. В нынешнем конфликте ГУР определенно взял весьма высокую планку, начиная с фронтовой разведки и заканчивая, похоже, рейдами вглубь российской территории.

Его имя регулярно мелькает в СМИ вместе с утверждениями, что Владимир Путин неизлечимо болен и близок к смерти, боевые действия скоро закончатся, а Крым уже летом вернется в состав Украины. Местами это преднамеренная психологическая война, попытка выбить из колеи и разделить российскую элиту, ободрив при этом союзников Украины. Но ему явно по душе амплуа противоречивой общественной фигуры.

Энтузиазм в отношении Буданова зачастую смягчается определенной настороженностью. Один высокопоставленный американский чиновник на фоне восторженных оценок его деятельности заявил: "Порой кажется, что он больше заинтересован в причинении вреда России, чем в победе Украины". По мнению одного украинского политика, проблема скорее в том, что "Буданов амбициозен. Он продвинулся далеко и быстро и не собирается останавливаться, поскольку чувствует, что после окончания конфликта у него появятся разнообразнейшие возможности".

Как бы там ни было, ясно одно: Запад — или как минимум США — прилагает все усилия для удержания украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда успешно. Прямой удар по Крыму станет, например, "прямой угрозой Путину, вынудив его ответить всем, что он до сих пор не осмеливается применять", как выразился один аналитик британского министерства обороны. Нежелание поставлять определенные виды оружия частично обусловлено попытками ограничить возможности Киева по проведению такого нападения.

Аналогичным образом дело обстоит и с убийством Дарьи Дугиной, дочери идеолога империализма Александра Дугина, за которое никто так и не взял на себя ответственность. Но Вашингтон выступил с суровыми предупреждениями против подобных нападений в будущем. Несмотря на это, продолжаются трансграничные удары беспилотников, и имели место новые убийства на российской земле. В прошлом месяце в результате взрыва бомбы в Санкт-Петербурге погиб блогер Владлен Татарский, и теракт, по мнению многих, устроили именно украинские спецслужбы.

Буданов не одинок в настойчивой пропаганде возвращения к границам 1991 года, включая Крым. Также он входит в небольшую, но более активную группу, которая мечтает раз и навсегда подкосить или даже разрушить Российскую Федерацию. Где единства нет, так это в вопросе о степени вмешательства Зеленского при явной или неявной поддержке Вашингтона, чтобы обуздать украинских "ястребов".

Буданов стоял за спецоперацией 2021 года "Вагнергейт", в ходе которой бойцов российской ЧВК планировалось заманить на самолет и арестовать после вынужденной посадки в Киеве. Позже он планировал тайные нападения на бойцов группы "Вагнера" в Мали, где их наняло правительство, а также на российских солдат в Сирии. Совсем недавно он призвал молдавское правительство предпринять действия против поддерживаемого Россией анклава Приднестровье. Каждый раз Зеленский вмешивался и блокировал операции, беспокоясь о негативной реакции со стороны Москвы и других правительств.

Конечно, разногласия не стóит преувеличивать. Цитируя того же украинского политика, "все мы стремимся к одной и той же цели, просто дороги к ней разные". Тем не менее, среди растущего давления на Киев с требованием сформулировать хоть какое-то видение эндшпиля, помимо полной капитуляции России, "ястребы" могут стать для Зеленского серьезной проблемой.