Киев попросил Запад задействовать в тренировочных миссиях весь сектор безопасности Украины

По словам министр обороны страны Алексея Резникова, у партнеров нет возражений, программы тренировок будут подготовлены

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников официально попросил западных партнеров включить в программы подготовки, помимо военных, всех представителей сектора безопасности, в том числе пограничников и сотрудников Службы безопасности Украины.

Резников уточнил, что поднимал вопрос участия украинских силовиков в тренировочных миссиях Запада 21 апреля на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии. "Я официально обратился с тем, чтобы включить в программы подготовки весь сектор безопасности и обороны, в том числе Нацгвардию, Погранслужбу, Службу безопасности Украины. Мандаты многих стран или организаций не позволяли им готовить нацгвардейцев или пограничников, потому что они у них проходят как полицейские, правоохранительные силы. Мне пришлось давать устные и письменные объяснения, что у нас это силы обороны, они принимают непосредственное участие в боевых действиях", - рассказал он в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в четверг.

По словам Резникова, западные партнеры в итоге ответили, что у них нет возражений, программы тренировок будут подготовлены.

Министр рассказал, что доволен заседанием в Рамштайне, прошедшим на прошлой неделе. По его словам, встречи в этом формате проводятся для обнародования уже принятых решений. "У меня никогда нет завышенных ожиданий. Все встречи в Рамштайне рабочие, заранее продуманные, они готовятся месяцами <...>. Я получил подтверждение наших предварительных договоренностей, которые уже превратились в обязательства после их утверждения согласно внутренним процедурам каждой страны. Когда на [заседании в] Рамштайне от страны звучит "мы готовы передать Украине это и это", значит, уже все необходимые согласования получены", - пояснил он.

Резников также рассказал, что с февраля 2022 года состоялось уже 40 визитов иностранных министров обороны на Украину.