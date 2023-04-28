Запад оставил Зеленскому шесть месяцев на "победу" над Россией

The Scotsman: у Зеленского осталось шесть месяцев, чтобы добиться успехов в конфликте

У Зеленского осталось шесть месяцев, чтобы добиться приемлемого для США и Европы результата в конфликте с Россией, пишет The Scotsman. В противном случае уже в октябре Запад заставит Украину пойти на переговоры.

Если Украина не одолеет Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, скорее всего, заставит президента Владимира Зеленского пойти на переговоры с Путиным. Однако достичь приемлемого мирного соглашения будет практически невозможно. Учитывая недавние дипломатические успехи Путина, Запад вряд ли может позволить себе еще один внешнеполитический провал.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг звучал обнадеживающе уверенно, когда на прошлой неделе заявил, что все члены альянса "согласились с тем, что Украина войдет в его состав". Однако он ничего не сказал о сроках вступления Киева. Между тем министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) постарался приглушить всеобщую бурную радость, подчеркнув, что "дверь слегка приоткрыта, но сейчас не время принимать решения".

Президент Зеленский обладает прекрасным чутьем. Он понимает, что Соединенные Штаты и Европа постепенно устают от конфликта на Украине и обеспокоены его экономическими и политическими последствиями в своих странах. Кроме того, у Запада заканчиваются запасы оружия и боеприпасов. В Соединенных Штатах, которые отправили на Украину 75% полученной ей военной техники, скоро начнется очередной избирательный цикл. Президент Джо Байден (или новый кандидат от демократов) не захочет отстаивать необходимость дорогостоящих боевых действий в дебатах против Дональда Трампа или более молодого и энергичного Рона Десантиса. В идеале Байдену хотелось бы, чтобы украинский конфликт завершился к концу 2023 года, то есть до начала праймериз в Соединенных Штатах. Это означает, что переговоры о мире или прекращении огня, вероятнее всего, стартуют в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года, когда боевые действия приостановятся на зиму.

Если предположить, что весеннее контрнаступление начнется в ближайшие несколько недель, у Украины остается всего шесть месяцев, чтобы одержать победу. Достичь этой цели будет крайне трудно, так как атаковать сложнее, чем обороняться. Кроме того, союзники экипировали Украину именно для защиты. Даже если все обещанные танки "Леопард 2" прибудут вовремя, их все равно будет недостаточно, чтобы пробить брешь в российской обороне и использовать ее, как это делали такие генералы, как Гейнц Гудериан или Георгий Жуков. Кроме того, союзники не предоставили Украине самолеты, которые могли бы обеспечить контрнаступлению поддержку с воздуха. Большинство членов НАТО встретили мольбы Зеленского дать ему истребители F-16 с явным сопротивлением.

Тем временем Путин эффективно работает над расширением границ конфликта. Последние события в Молдавии, Грузии и Белоруссии должны обеспокоить Запад. В заявлении Путина касательно внешней политики России от 31 марта говорилось: "Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования Соединенных Штатов и других недружественных государств в мировых делах". Союз с Китаем, по всей видимости, еще больше упрочился после недавнего визита Си Цзиньпина в Москву. Индия импортирует больше российской нефти, чем раньше. Президент Бразилии Лула указал на ту роль, которую расширение НАТО сыграло в развязывании боевых действий. На самом деле посредством своей военной дипломатии Путин добивается более серьезных успехов, чем его войска на поле боя.

Украина еще может выиграть в этом конфликте.<…> Однако велика вероятность того, что линия фронта в октябре 2023 года почти не будет отличаться от нынешней. Именно тогда президент Франции Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем усилят давление на Украину, заставляя ее искать "решения путем переговоров".

Однако даже отдаленно приемлемое соглашение окажется труднодостижимым. Украина будет настаивать на своих требованиях, а Путин с самого начала не захочет пойти на какие-либо уступки. Он также будет заинтересован в затягивании процесса, поскольку ему нужно будет дождаться окончания выборов в Соединенных Штатах, чтобы увидеть, победит ли на них Трамп или Десантис и получится ли добиться от них более выгодной сделки – памятуя о прискорбно нелепом соглашении Трампа с талибами*.

Для начала Путин, вероятно, потребует, чтобы Украина передала России весь Донбасс, чтобы суверенитет России над Крымом был признан на международном уровне и чтобы все ее замороженные активы были возвращены. Разумеется, он отвергнет любые намеки на трибуналы по военным преступлениям и возмещению ущерба.

Довольно трудно представить себе, как именно Макрон, Шольц и Байден рассчитывают заставить Путина изменить позицию. У Запада осталось очень мало рычагов воздействия, кроме как сохранять уже введенные им экономические санкции, которые Россия успешно выдерживает более года. Путин не смирится с членством Украины в НАТО и, несомненно, пригрозит возобновить бои, если Запад начнет на этом настаивать. Трудно представить, чтобы Макрон или Шольц твердо придерживались своей позиции по вступлению Киева в альянсе.

Все это несет опасность для Байдена .Плохое мирное соглашение может нанести ему больше вреда, чем продолжение боевых действий. После малодушной поездки Макрона в Китай Байдену не следует возлагать слишком большие надежды на французского президента, который и ненадежен, и явно сосредоточен на том, чтобы сделать восстановление мира на Украине частью своего наследия. Осторожному Байдену также следует задуматься о позиции Германии в отношении Украины и России, поскольку политическая непрозрачность в этой стране восходит еще к Рапалльскому договору 1922 года. Та жесткая реакция, которую Шольц продемонстрировал сразу после начала российской специальной военной операции в прошлом году, сейчас выглядит гораздо менее очевидной – учитывая, что Германия тянет с поставками "Леопардов 2" и закрывает свои АЭС.

Вряд ли что-то помешает России снова пойти на Украину в будущем, если она не вступит в НАТО. Это обречет Восточную Европу на многолетнюю нестабильность и растревожит страны Балтии и соседей России. Еще один провал подобного масштаба во внешней политике Запада побудит многие страны подстраховаться, поскольку Китай постепенно превращается в альтернативный полюс мирового влияния. Кажется совершенно несправедливым, что Зеленскому и Украине приходится бороться за будущее глобального авторитета Запада.

Автор статьи: Тим Уилласи-Уилси (Tim Willasey-Wilsey)

Тим Уилласи-Уилси – приглашенный профессор военных исследований в Королевском колледже в Лондоне и старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований. Ранее он был высокопоставленным британским дипломатом.

*Талибан – террористическая организация, запрещенная в России