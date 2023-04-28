Начать контрнаступление Киеву мешает не только грязь. Есть кое-что поважнее

Myśl Polska: начать контрнаступление Киев не может по причинам, более важным, чем грязь

Украинское контрнаступление громко анонсируется еще с марта, однако пока ничего не происходит, пишет Myśl Polska. Погода является лишь одной и не самой главной причиной этого. Есть и другие факторы, влияющие на начало заявленного Киевом наступления.

"Генерал грязь", неподготовленные экипажи и разгром украинской артиллерии беспилотниками "Ланцет", или Почему украинское весеннее наступление не начинается.

"За последние несколько месяцев государства контактной группы направили Украине более 230 танков и свыше 1,5 тысяч единиц бронетехники, в частности, для создания девяти украинских танковых бригад", – объявил недавно в Рамштайне министр обороны США Ллойд Остин. Заметим, что на самом деле этих машин поставлено больше. А еще тысячи тонн боеприпасов, ракет, мин, бомб и сотни орудий, артиллерийских ракетных установок и минометов.

С марта громко анонсируется крупное весенне-летнее украинское контрнаступление, которое должно отбросить российские войска с территорий Украины, занятых ими после 24 февраля 2022 года. Говорится даже о том, что в итоге этой операции киевским властям удастся вернуть Крым. Тем временем, уже заканчивается апрель, но на фронте принципиальных перемен не происходит. В чем же дело?

Абстрагируясь от широко распространяемых в последнее время мнений дилетантов (которым всегда есть что сказать), высказываний профессиональных пропагандистов, в том числе троллей в соцсетях с фейковыми профилями (такая у них работа), а также людей, живущих в черно-белых "информационных пузырях", дискутировать с которыми бессмысленно, этот вопрос стоит того, чтобы рассмотреть его внимательнее.

Во-первых, о чем у нас писалось уже не раз, мы в значительной степени имеем дело с аналогией 1943-го года, когда немецкая армия готовилась к наступательной операции "Цитадель", в результате которой состоялось крупнейшее сражение Второй мировой войны, ставшее ее переломным моментом – битва на Курской дуге. Зависимость исхода злополучного русско-украинского конфликта от успеха или неудачи украинского контрнаступления велика: ставка в игре здесь почти такая же, как и в случае столкновения Вермахта и Красной армии летом 1943 года.

1. Фактор поставок новой техники и проблем с ее освоением и эксплуатацией

США вместе с союзниками по НАТО поставили Украине 1500 единиц бронетехники и 230 танков. Украинским экипажам нужно научиться их обслуживать. Танк Leopard-2 или боевая машина пехоты M2 Bradley требуют как минимум полугодовой переподготовки. Четырех-пяти недель, которые даются украинским танкистам на обучение, недостаточно, отсюда проблемы и аварии, как, например, с "Леопардами" на польском полигоне в Свентошуве. Доставить машины в подразделения не сложно, сложно научиться их обслуживать и использовать их боевые возможности. Наконец-то началось слаживание подразделений. Это требует времени, поэтому происходит нарушение оптимистического графика.

2. Технический фактор

Поставляемые США, Австралией, Канадой, Италией, Данией, Францией и Польшей транспортные средства собраны, как говорится, с бору по сосенке, их обслуживание требует немалых трудозатрат и подготовки специалистов по логистике. Большая часть этой техники – колесные машины, довольно чувствительные к прелестям "Восточного фронта" – его дорогам и погодным условиям. Тяжелые колесные машины просто не способны передвигаться по "морю грязи", то есть в условиях весенней и осенней распутицы. Как это было в 1943 году, для того, чтобы украинские войска, подобно Вермахту на Курской дуге, могли приступить к маневренным действиям, земля должна высохнуть и затвердеть.

3. Погодный фактор

Зима и весна 2023 года на юго-востоке Украины выдались аномально дождливыми и влажными. Грунтовые дороги и обочины асфальтированных дорог представляют собой "море грязи", которое там не видели два десятилетия. Именно грязь, в которой вязнет военная техника, парализовала военные действия во время Второй мировой войны на Восточном фронте. Дорог с тех пор, правда, прибавилось, но тогдашний танк весил примерно 25 тонн, а нынешний – уже около 60 тонн. Территория, через которую сейчас проходит линия фронта, не подходит для ведения боевых действий.

4. Фактор эффективного использования русскими в борьбе с украинской артиллерией дронов "камикадзе" и боеприпасов "Ланцет-3М"

Российские дроны ликвидировали (уничтожили или повредили) значительную часть орудий, особенно буксируемых американских гаубиц M777, нейтрализовав большое количество украинских огневых средств. Косвенно эти потери вынудили ограничить долю поставляемой странами НАТО артиллерии, которая своей дальностью и точностью огня в большом весенне-летнем контрнаступлении должна была компенсировать ВСУ слабость их ударной авиации. Оказавшаяся эффективной украинская тактика летне-осенней кампании 2022 года должна претерпеть изменения.

5. Наконец, фактор управления войсками

Российская сторона сместила много неумелых высокопоставленных командиров, различных "любимчиков" власти, протеже разных мастей, (…), которые своей некомпетентностью способствовали успехам украинской армии под Киевом, Балаклеей и Изюмом.

Командование принял начальник Генерального штаба РФ генерал Валерий Герасимов и генералы, пользующиеся в армии уважением, с небанальной биографией и талантами, такие как Теплинский, Ким, Мордвичев, а также генерал Кузовлев. Российская армия, пополнившаяся подготовленными резервами (мобилизация была проведена в октябре 2022 года), техникой (российский ВПК перешел в режим военного времени) и управляемая умными военачальниками – это непростой противник для ВСУ. Высокий риск поражения в великой битве, призванной переломить ход конфликта, не позволяет украинским командирам совершать необдуманные действия.

Подводя итог, констатирую, что я не ожидаю большого украинского контрнаступления ранее июня. С высокой вероятностью, оно произойдет в июле – как и Курская битва 1943-го года. Это будет не одно сражение, а ряд наступательных операций на разных оперативных направлениях, включая десантную операцию на Днепр, но это уже тема для отдельной и пространной статьи.