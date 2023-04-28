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ЦАМТО

Италия планирует поставить Украине дополнительно 40 ед. 155-мм САУ M-109L

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Образец модернизированной Leonardo Defence Systems самоходной гаубицы М109L
Опытный образец модернизированной Leonardo Defence Systems самоходной гаубицы М109L, оснащенной новой 155-мм/52 артиллерийской частью.
Источник изображения: Leonardo (via Jane's)

ЦАМТО, 27 апреля. Италия планирует поставить Украине дополнительно 40 ед. 155-мм гусеничных самоходных артиллерийских установок M-109L, которые были собраны на мощностях итальянской компании OTO Melara.

Как напоминает Armyrecognition.com, на текущий момент Италия предоставила Украине в рамках пяти пакетов военно-технической помощи 544 противотанковые управляемые ракеты, 25 ПЗРК "Стингер", 20 ед. 155-мм гаубиц M-109L, 6 ед. 155-мм гусеничных САУ PzH-2000, 155-мм буксируемые гаубицы HH-70 (количество не указано), две РСЗО M270A1, ЗРК "Скайгард", 177 минометов, различные артиллерийские боеприпасы, 3028 ед. стрелкового оружия, 4722 комплекта бронежилетов, 1440 касок, 300 радиостанций, 20400 сухих пайков, боеприпасы к стрелковому вооружению, БТР, бронированные автомобили, гусеничные вездеходы BV-206, зимнее обмундирование, противорадиолокационные ракеты и миноискатели.

Помимо материальной поддержки, правительство Италии предоставило Украине прямую финансовую помощь в размере 110 млн. евро, а также беспроцентный кредит в размере 200 млн. евро на 15 лет с отсрочкой погашения на 7,5 лет. Данное соглашение было подписано 5 августа 2022 года.

Отмечается, что через международные организации Италия также предоставила помощь в размере 25 млн. евро. Будучи активным участником встреч G7 и международных финансовых институтов, Италия сыграла ключевую роль в достижении соглашения о выделении Украине 18,4 млрд. долл. для поддержки госбюджета страны.

155-мм САУ M109L – это модернизированный вариант американской 155-мм гусеничной самоходной артиллерийской установки M-109, специально адаптированный к требованиям итальянской армии. Модернизированная версия отличается повышенной огневой мощью, мобильностью и защитой.

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Кредитование
Страны
Италия
США
Украина
Продукция
M109
PzH 2000
Компании
Leonardo
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