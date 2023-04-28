Строительство дизель-электрических подлодок "Варшавянка" продолжится

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что этот проект имеет "серьезный модернизационный и имиджевый задел"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Строительство дизель-электрических подводных лодок (ДПЛ) типа "Варшавянка" будет продолжено, поскольку этот проект имеет "серьезный модернизационный и имиджевый задел", сообщил в четверг главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на церемонии спуска на воду подлодки "Можайск "в Петербурге.

"Из серии "Варшавянка" "Можайск" - уже одиннадцатая лодка. Шесть лодок - это бригада Черноморского флота, которая сейчас ведет боевые действия. Оружие корабельное подтвердило свою надежность, точность. Лодка как боевая единица то же самое подтвердила. Меняются и навигационные комплексы, улучшаются их характеристики: радиотехнические, гидроакустические", - указал Евменов.

"Серия очень удачная, лодка имеет не только модернизационный, но и имиджевый задел, поэтому лодки этого проекта будут строиться, у них большое будущее", - сказал он.

Евменов также отметил, что "Можайск" является уже пятой подводной лодкой в серии проекта 636. Четыре из них - "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Уфа - "уже переданы ВМФ, они уже находятся на Тихоокеанском флоте. Свою надежность, готовность к выполнению боевых задач подтвердили как сами лодки, так и экипажи. "Уже делается задел на шестую подводную лодку", - указал главком.

Контракт на постройку шести лодок для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. Строительством подлодок занимается АО "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), вместе с "Можайском" в 2021 году на заводе была заложена шестая подлодка "Якутск", ее планируют передать в 2024 году.

Автономность плавания подводных лодок - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме работы двигателя под водой - до 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека. Планируется, что до 2024 года Тихоокеанский флот получит все шесть субмарин этого проекта с ракетами "Калибр" на борту.

АО "Адмиралтейские верфи" - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. Сейчас в постройке на верфи находится также серия патрульных кораблей ледового класса для Военно-морского флота, серия больших морозильных рыболовных траулеров. Численность сотрудников предприятия составляет более 8 000 человек. 5 ноября 2022 года исполнилось 318 лет со дня основания предприятия.