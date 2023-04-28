Страны НАТО поставили Украине 98% обещанной помощи

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса обеспечили подготовку и вооружение свыше девяти бронетанковых бригад

БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Страны НАТО поставили на Украину 1 550 бронемашин, 230 танков и значительное количество боеприпасов, что составляет 98% всей обещанной помощи, а также подготовили не менее девяти бронетанковых бригад. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Страны НАТО уже передали Украине 1 550 бронемашин, 230 танков, обеспечили подготовку и вооружение свыше девяти бронетанковых бригад. Это дает Украине сильные позиции, чтобы вновь захватить оккупированные территории", - заявил Столтенберг, поблагодарив Люксембург за "щедрый взнос в фонд поддержки Украины". "Это дает важную поддержку в виде медицинской помощи, мобильных спутниковых систем, понтонных мостов", - отметил он.

Генсек также подчеркнул, что НАТО считает наилучшим способом содействия миру на Украине продолжение поставок ей максимальных объемов вооружений, чтобы обеспечить режиму президента Владимира Зеленского "сильные позиции на переговорах".

Столтенберг в то же время призвал "не недооценивать Россию и ее армию", которая, по его мнению, "компенсирует недостаток качества количеством", в том числе "направляя тысячи военных на штурм Бахмута (Артемовска - прим. ТАСС)".

В свою очередь Беттель отметил, что у Люксембурга "нет запасов оружия, которые могли бы быть переданы Украине, поэтому он вносит финансовый вклад". "Украина заказывает то, что ей нужно, мы оплачиваем счет", - заявил премьер.